Türkü hazinesi Bedia Akartürk
Türk Halk Müziğinin efsane isimlerinden Bedia Akartürk’ün repertuvarında yaklaşık 3 bin türkü bulunuyor. Usta ses, 57 yıllık sanat hayatını pek çok ödülle taçlandırdı.
Türk halk müziğinin yaşayan en önemli yorumcularından Bedia Akartürk, yaklaşık 3 bin türkülük repertuvarı ile türkü hazinesi olarak görülüyor. Akartürk, 57 yıllık sanat hayatında 4 kıtadaki birçok ülkede ve Türkiye’deki bütün illerde konser verdi.
ÇOK ÇALIŞMAK GEREK
Sanat hayatında 57 yılı geride bıraktığını dile getiren Akartürk “Yaklaşık 30 yıl Anadolu turnesi kapsamında gitmediğim il, görmediğim yer kalmadı diyebilirim. 4 kıtada onlarca ülkede konser verdim. Bütün Avrupa’yı gezdim. Paris’te Olympia salonunda konser verdim ki bu çok önemli’’ diyor. Altın plak, altın bağlama, platin CD gibi çok sayıda ödülün sahibi olan Akatürk, türkülerin çok çalışma istediğini dile getiriyor ve şöyle devam ediyor: ‘’Çünkü 15 dakika arayla yörelerin namesi, üslubu, deyişleri, lafları, sözleri her şeyi değişiyor. Onun için bizim türkülerin üzerinde çok çalışmamız lazım. Ben repertuvarımı canlı tutmak için çalışıyorum halen. Bir Kayseri türküsüyle Karadeniz türküsünü karıştıramazsın. Bunları şivesiyle ve tavrıyla okumak için çok çalışmak lazım, görmek lazım.”
ZAHİDEM VE GAYRI DAYANAMAM
Bugün bile en çok “Zahidem” ile “Gayrı dayanamam” türkülerinin istendiğini ve onları keyifle seslendirdiğini belirten Akartürk, bunların özellikle kendisinden istenmesinin de ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu aktarıyor.
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ
Sanat yaşamı birçok başarı ve ödüllerle dolu 77 yaşındaki Bedia Akartürk, 2. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nde layık görüldüğü “Yaşam Boyu Onur Ödülü”nü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın elinden aldı.
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