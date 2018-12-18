Türkü hazinesi Bedia Akartürk 

Türk halk müziğinin yaşayan en önemli yorumcularından Bedia Akartürk, yaklaşık 3 bin türkülük repertuvarı ile türkü hazinesi olarak görülüyor. Akartürk, 57 yıllık sanat hayatında 4 kıtadaki birçok ülkede ve Türkiye’deki bütün illerde konser verdi.

ÇOK ÇALIŞMAK GEREK

Sanat hayatında 57 yılı geride bıraktığını dile getiren Akartürk “Yaklaşık 30 yıl Anadolu turnesi kapsamında gitmediğim il, görmediğim yer kalmadı diyebilirim. 4 kıtada onlarca ülkede konser verdim. Bütün Avrupa’yı gezdim. Paris’te Olympia salonunda konser verdim ki bu çok önemli’’ diyor. Altın plak, altın bağlama, platin CD gibi çok sayıda ödülün sahibi olan Akatürk, türkülerin çok çalışma istediğini dile getiriyor ve şöyle devam ediyor: ‘’Çünkü 15 dakika arayla yörelerin namesi, üslubu, deyişleri, lafları, sözleri her şeyi değişiyor. Onun için bizim türkülerin üzerinde çok çalışmamız lazım. Ben repertuvarımı canlı tutmak için çalışıyorum halen. Bir Kayseri türküsüyle Karadeniz türküsünü karıştıramazsın. Bunları şivesiyle ve tavrıyla okumak için çok çalışmak lazım, görmek lazım.”

ZAHİDEM VE GAYRI DAYANAMAM

Bugün bile en çok “Zahidem” ile “Gayrı dayanamam” türkülerinin istendiğini ve onları keyifle seslendirdiğini belirten Akartürk, bunların özellikle kendisinden istenmesinin de ayrı bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu aktarıyor.