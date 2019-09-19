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Türkülerin efendisi Neşet Ertaş anılıyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Bozkırın tezenesi” Neşet Ertaş’ın ölümünün 7. yıl dönümünde, halk ozanının adına yakışır anma etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

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Ekicioğlu, bozlak ustasının ölümünün 7. yılında gerçekleştirecekleri anma programına ilişkin bilgi verdi.     

PANEL DÜZENLENECEK

Ünü dünyaya yayılan Kırşehirli halk ozanı Ertaş’ı, 24 ve 25 Eylül’de ailesi, sevenleri ve müzik otoritelerinin katılacağı organizasyonla anacaklarını belirten Ekicioğlu, Bağbaşı Mezarlığı’ndaki programın ardından Ahi Evran Camisi’nde mevlit okutulacağını söyledi. Abdal Topluluğu’nun konserinde ozanın eserlerinin seslendirileceğini aktaran Ekicioğlu, belediye mehter takımının da Neşet Ertaş türküleri konseri vereceğini dile getirdi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Geleneği İçinde Neşet Ertaş ve Sanatı” konulu panel düzenleyeceklerini anlatan Ekicioğlu, bu programda Neşet Ertaş’ın yakın dostu ve adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel, Ertaş’ın telif haklarını organize eden müzik şirketi sahibi Hasan Saltuk ve önemli sanatçıların ağırlanacağını ifade etti. Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012’de İzmir’de vefat etmiş, Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

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