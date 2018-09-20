Üç tonluk Poseidon denizde
Antalya’nın Kemer ilçesinde dalış turizmini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Sualtı Heykel Müzesi” projesi kapsamında hazırlanan heykeller deniz altına indirildi.
Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesince, müze için yaptırılan 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığındaki Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykeller Kemer koyu doğu ucu güney girişine batırıldıktan sonra, deniz dibine yerleştirildi.
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