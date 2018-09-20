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Üç tonluk Poseidon denizde

Antalya’nın Kemer ilçesinde dalış turizmini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Sualtı Heykel Müzesi” projesi kapsamında hazırlanan heykeller deniz altına indirildi.

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Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesince, müze için  yaptırılan 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığındaki Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykeller Kemer koyu doğu ucu güney girişine batırıldıktan sonra, deniz dibine yerleştirildi.   

 

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