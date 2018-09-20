Üç tonluk Poseidon denizde

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesince, müze için yaptırılan 3,5 metre yüksekliğinde ve 3 ton ağırlığındaki Poseidon heykeli, bahçe teması içeren çim biçen ve sulayan kadınlar ile 24 saksıdan oluşan heykeller Kemer koyu doğu ucu güney girişine batırıldıktan sonra, deniz dibine yerleştirildi.