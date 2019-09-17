''Ülkeme borcumu ödüyorum''

OSCAR ŞANSIMIZ VAR

Daha önce 2010’da “Bal” filmiyle de Oscar deneyimi yaşayan Kaplanoğlu, “Bağlılık Aslı”nın da Oscar’da bir şansı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Filmin evrensel bir hikâye anlattığına dikkati çekerek, “Modern hayatın insanlarda meydana getirdiği açmazlar, iç muhasebenin pasif kalışı yani insanın kendi kendisiyle baş başa kalmasının giderek zorlaşması, dış ayartıcıların insanı kendinden uzaklaştırması, bu her sınıftan ve kimlikten insanda gözlemlediğim bir şey. 10-12 hikâyeden oluşan bir toplama var elimde ve ‘Aslı’ bunun ilk adımı. Aslı, genç bir anne, 6-7 aylık bir bebeği var, tekrar iş hayatına dönmek istiyor ve o süreçte kendi iç hesaplaşmasını, hem bebekle olan ilişkisini hem de kendi varoluşuyla ilgili meselelerini sorguluyor” diye konuştu. “Bağlılık Aslı”, 20 Eylül’de vizyona girecek.