27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7323
  • 6,3082
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

''Ülkeme borcumu ödüyorum''

Türkiye’nin Oscar adayı “Bağlılık-Aslı” adlı film, insanı asli karakterinden uzaklaştıran modernizm eleştirisi yapıyor. Yönetmen Semih Kaplanoğlu: Bu tür filmler yapmanın beni yetiştiren ülkeme borç olduğunu düşünüyorum. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, son filmi “Bağlılık-Aslı” filminin evrensel bir hikâye anlattığını söyledi. Kaplanoğlu, Türkiye’nin Oscar adayı da olan filmi değerlendirirken “Anneyi anne, babayı baba, çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi bu durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum” dedi. Son olarak “Buğday” filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Üçlemesi”nin ilk halkası olan “Aslı” filmi, vizyon için gün sayıyor. Üçlemenin ikinci filmi “Bağlılık-Hasan”ın çekimlerine Çanakkale’de devam eden yönetmen, bir sonraki projesi olan “Aşk Üçlemesi” içinse planlamalarını sürdürüyor. Kaplanoğlu, üçlemenin ilk filmi “Aslı”nın Türkiye’nin Oscar adayı olarak belirlenmesini, çekim sürecini ve filme ilişkin görüşlerini anlattı.

OSCAR ŞANSIMIZ VAR 

Daha önce 2010’da “Bal” filmiyle de Oscar deneyimi yaşayan Kaplanoğlu, “Bağlılık Aslı”nın da Oscar’da bir şansı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Filmin evrensel bir hikâye anlattığına dikkati çekerek, “Modern hayatın insanlarda meydana getirdiği açmazlar, iç muhasebenin pasif kalışı yani insanın kendi kendisiyle baş başa kalmasının giderek zorlaşması, dış ayartıcıların insanı kendinden uzaklaştırması, bu her sınıftan ve kimlikten insanda gözlemlediğim bir şey. 10-12 hikâyeden oluşan bir toplama var elimde ve ‘Aslı’ bunun ilk adımı. Aslı, genç bir anne, 6-7 aylık bir bebeği var, tekrar iş hayatına dönmek istiyor ve o süreçte kendi iç hesaplaşmasını, hem bebekle olan ilişkisini hem de kendi varoluşuyla ilgili meselelerini sorguluyor” diye konuştu. “Bağlılık Aslı”, 20 Eylül’de vizyona girecek.      

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ortak bildirisi yayımlandı

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ortak bildirisi yayımlandı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

Trafikteki araçların arasına yıldırım düştü

HDP'ye sert tepki: O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar

HDP'ye sert tepki: O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Fenerbahçe hataların kurbanı oldu

Fenerbahçe hataların kurbanı oldu
 

POPÜLER HABERLER

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

İki ordu aynı firmaya sipariş verince savaş çıktı: İlk kez görüntülendi

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA