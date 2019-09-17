''Ülkeme borcumu ödüyorum''
Türkiye’nin Oscar adayı “Bağlılık-Aslı” adlı film, insanı asli karakterinden uzaklaştıran modernizm eleştirisi yapıyor. Yönetmen Semih Kaplanoğlu: Bu tür filmler yapmanın beni yetiştiren ülkeme borç olduğunu düşünüyorum.
Yönetmen Semih Kaplanoğlu, son filmi “Bağlılık-Aslı” filminin evrensel bir hikâye anlattığını söyledi. Kaplanoğlu, Türkiye’nin Oscar adayı da olan filmi değerlendirirken “Anneyi anne, babayı baba, çocuğu çocuk, dedeyi dede olmaktan çıkartan, aslında baştan çıkartan modernizmi bu durumun insanda yaşattığı çalkanışı anlatmanın beni yetiştiren bu ülkeye bir tür borç olduğunu düşünüyorum” dedi. Son olarak “Buğday” filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Üçlemesi”nin ilk halkası olan “Aslı” filmi, vizyon için gün sayıyor. Üçlemenin ikinci filmi “Bağlılık-Hasan”ın çekimlerine Çanakkale’de devam eden yönetmen, bir sonraki projesi olan “Aşk Üçlemesi” içinse planlamalarını sürdürüyor. Kaplanoğlu, üçlemenin ilk filmi “Aslı”nın Türkiye’nin Oscar adayı olarak belirlenmesini, çekim sürecini ve filme ilişkin görüşlerini anlattı.
OSCAR ŞANSIMIZ VAR
Daha önce 2010’da “Bal” filmiyle de Oscar deneyimi yaşayan Kaplanoğlu, “Bağlılık Aslı”nın da Oscar’da bir şansı olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Filmin evrensel bir hikâye anlattığına dikkati çekerek, “Modern hayatın insanlarda meydana getirdiği açmazlar, iç muhasebenin pasif kalışı yani insanın kendi kendisiyle baş başa kalmasının giderek zorlaşması, dış ayartıcıların insanı kendinden uzaklaştırması, bu her sınıftan ve kimlikten insanda gözlemlediğim bir şey. 10-12 hikâyeden oluşan bir toplama var elimde ve ‘Aslı’ bunun ilk adımı. Aslı, genç bir anne, 6-7 aylık bir bebeği var, tekrar iş hayatına dönmek istiyor ve o süreçte kendi iç hesaplaşmasını, hem bebekle olan ilişkisini hem de kendi varoluşuyla ilgili meselelerini sorguluyor” diye konuştu. “Bağlılık Aslı”, 20 Eylül’de vizyona girecek.
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