The Art of Conservation, Songbird Art Contest, Wildlife Forever tarafından düzenlenen ve Kuzey Amerika ötücü kuşların tür çeşitliliğini paylaşmaya odaklanan uluslararası sanat yarışmasına; Küçükçekmece Bilim ve Sanat Merkezinden 20 resim öğrencisinin, Görsel sanatlar öğretmeni Nur Can rehberliğinde katıldıkları Uluslararası Amerika ötücü kuş resim yarışmasında yaş kategorilerine göre; Türkiye'den 16 yaş Damla SALİ, 14 yaş İkra Su UYSAL, uluslararası birincilik elde etmişlerdir.