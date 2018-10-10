'Ümmiye teyze' ve ekibi Almanya yolunda

Mersin'de kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile kadınların sesini dünyana duyuran, bir reklam filminde dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile de kamera karşısına geçen 61 yaşındaki Ümmiye Koçak ile ekibi sahneledikleri "Baba ben geldim" ve "Başardık" adlı oyunlarla 16 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde yer alacak.

Tiyatronun kurucusu Ümmiye Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylü kadınlardan oluşan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Ekibiyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok organizasyona katılma fırsatı yakaladıklarını anlatan Koçak, Stuttgart Avrupa Tiyatrolar Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecekleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Koçak, organizasyonun önemine değinerek, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında kırsaldaki bir kadının hiçbir yere gidemeyeceği söyleniyor. Biz tabuları yıktık ve dahasını yapmaya devam ediyoruz. Biz Anadolu kadınları olarak 9 kişi olarak oraya gideceğiz. Türkiye'yi temsilen orada olacağız." diye konuştu.

"Anlatacak kelime bulamıyorum"

Festivali katılmalarının başarılı çalışmalarını göstermek adına önemli olduğunu vurgulayan Koçak, şöyle devam etti:

"Hayal kuruyorsunuz köyün dışına çıkmak için ve bir an gözünü açıp kapattığınızda köydeki arkadaşlarınızla Almanya'ya gideceğinizi öğreniyorsunuz. Bu o kadar güzel bir duygu ki sadece yaşanacak bir olay. Anlatacak bir kelime bulamıyorum. O festivalde 40'dan fazla ülkeden katılımcı yer alacak. Çok heyecanlıyız. Biz Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu 17 yıl önce kurduk. Bir ilki başarıyoruz."

Koçak, hikayelerini dünyanın dört bir yanına duyurmayı hedeflediklerini, kırsaldaki kadınlara rol model olmaya çalıştıklarını aktardı.

"Neden biz iyi niyet ve kültür elçisi olmayalım"

Türkiye'de kadınlar için örnek olmaya devam edeceklerini ifade eden Koçak, şunları dile getirdi:

"Biz iyi niyet ve kültür elçisi olalım diyoruz. Hep giden sanatçılar şık giyinmişler. Biz de Anadolu kadınlarının şık giyinenleriyiz. Neden biz iyi niyet ve kültür elçisi olmayalım. Bizler Afrika'ya da Hindistan'a da gidebiliriz. Almanya'da iki oyunu sergileyeceğiz. Bunlardan birisi 'Baba ben geldim" diğeri de 'Başardık' İlk oyunumuzu binlerce yerde sergiledik. Diğer oyun ise bizim hikayemiz. Biz gerçekten Toroslar'ın zirvesinde başardık bunu."