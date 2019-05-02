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'Usta ile yolumuz 1 Mayıs’ta kesişti'

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Taksim’de 34 kişinin hayatını kaybettiği 1 Mayıs 1977’deki olaylara ilişkin çektiği fotoğrafları kendisinden istemesi üzerine tanıştığı duayen foto muhabiri Ara Güler’i anlattı.

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Mesleğe başladığı yıllarda tanışmayı çok istediği Güler’in bir dönem asistanlığını yapma şansını elde eden Aral, evrensel bir ustayla ortak sergi açmış tek foto muhabiri olmanın da gururunu yaşıyor. 

FOTOĞRAFLARI TARİH YAZDI

Ara Güler gibi değerleri, Türkiye açısından evrensel köprüler olarak tanımlayan Aral “Nasıl Mimar Sinan’a sahip çıkıyorsak Ara Güler’e de öyle sahip çıkmamız lazım. İyi fotoğrafçıydı, kötü fotoğrafçıydı, sanatçıydı tartışmaları değil, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele giden ender değerlerimizden biri. Türkiye fotoğraflarını 1940’lardan itibaren çeken onlarca fotoğrafçı var ama Ara, tarih yazmış” dedi. Aral şöyle devam etti: ‘Ben foto muhabiriyim’ dediği zaman bir göz tanıklığından, tarihi sorumluluğu olan insandan bahsediyor. Özellikle bizim mesleğin adam yerine konmadığı, hiçbir zaman önemsenmediği bir ortamda, kendi meslektaşlarının önderliğine soyunması müthiş bir olay. 

Coşkun Aral, Ara Güler’le 34 kişinin hayatını kaybettiği 1 Mayıs 1977’de tanıştığını söyledi. 

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