Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladığı sanat hayatında çok sayıda projede yer alan, bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Mehmet Ulay, Almanya'da vefat etti.

MEHMET ULKAY KİMDİR?

1942'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara'da büyüdü, lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı.

Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Mehmet Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.