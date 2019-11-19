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Usta sanatçı Yıldız Kenter son yolcuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL'da hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi.

  • DHA
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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybeden Yıldız Kenter bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Kenter için ilk tören Kenter tiyatrosunda düzenlenecek. Tören için Kenter'in cenazesi tiyatroya getirildi.

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