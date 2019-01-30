VakıfBank Kültür Yayınları yayın hayatına başladı
VakıfBank Kurumsal İletişim Başkanlığı'nın girişimiyle Kasım 2018'de yayın hayatına girme çalışmaları başlatan VakıfBank, VakıfBank Kültür Yayınları ile yayın hayatına başladı. Geçmişten aldığı gücü geleceğe taşıyan VakıfBank Kültür Yayınları, dünya literatüründen benzersiz eserleri okuyucuyla buluşturuyor.
- TM Dijital Haber Merkezi
Vakıfbank Kültür Yayınları'nın yayın hayatına başlaması dolayısıyla VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan bir teşekkür yazısı yayımlayarak, "Bugün iletişim dilimizde kullandığımız ‘yanındaki güç’ söylemi, esasında vakıfların geçmişte üstlendiği sorumluluktur. Susuz kalan yolcuların da, kanadı kırık kuşların da, şehit çocuklarının da koruyup kollayanı, yardım edeni vakıflar olmuştur. Bu vesileyle geçmişten bugüne vakıflarımızı kuran, yaşatan ve bu emanete sahip çıkan herkesi hayırla yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN KİTAPLAR
VakıfBank Kültür Yayınları’nın ilk kitapları arasında “Sürgünde Muhalefet: Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi” isimli eser öne çıktı. “Hürriyet”, Yeni Osmanlıların toplumsal ve siyasal görüşlerini genişçe aktaran, fikir adamı Namık Kemal’in sürgün yıllarında Ziya Paşa’yla beraber Avrupa’da yayımladıkları gazetenin adıdır. 150 yıl önce Londra’da, ardından da Cenevre’de basımı yapılan 100 sayılık bu gazete, iki büyük cilt halinde yayımlandı. Latin harfli alfabeyle ilk kez okurların ilgisine sunulan kitabımın ilk cildi, gazetenin ilk 50 sayısından oluşmaktadır.
VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “merakla beklediği” kitaplardan birinin ise Tolstoy ve Gandhi arasındaki yazışmaların yer aldığı “Mektuplar” kitabı olduğunu belirtti. 20. yüzyıla düşünceleriyle damga vurmuş iki büyük ismin o günkü dünya ve toplumsal meseleler üzerine olan yazışmalarını okumak için çok sabırsızlandığını ve heyecan duyduğunu söyleyen Özcan, “Bankacı kimliğimizle ele alarak basımını gerçekleştirdiğimiz bir diğer kıymetli eser, Abidin Paşa’nın ‘Hava Oyunları: Osmanlı Borsasında Finansal İşlemler’ kitabıdır. Türkiye’nin ilk borsası olan Dersaadet Tahvilat Borsası’nın kurucu başkanı olan Abidin Paşa, bu kıymetli eseri 1874’te kaleme almıştır. Yaklaşık 150 yıl önce yazılmasına rağmen bugün halen geçerliliğini koruyan tavsiyelerin yer aldığı bu kitap, Osmanlı dönemindeki borsa işlemlerinin yanı sıra finans tarihimize de ışık tutmaktadır.” sözlerine yer verdi.
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