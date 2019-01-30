VakıfBank Kültür Yayınları yayın hayatına başladı

VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin'in tavsiyeleri ile bir süredir yayın hayatına hazırlanan VakıfBank ailesi, VakıfBank Kültür Yayınları ile yayın hayatına Tarık Çelenk'in önderliğinde başladı.

Oldubittilere itirazla, geçmeyen geçmişlerin, geleceği bazen hayrımıza, bazen hilafımıza kuran mâzinin izini süren titiz çalışmalarla dünle bugünü buluşturan Tarih kategorisiyle öne çıkan VakıfBank Kültür Yayınları, bunun yanı sıra Edebiyat, Sanat, İktisat, Felsefe, Kesişimler, İnsan ve Toplum ile Çocuk Kitaplığı’nın da aralarında bulunduğu toplam 8 kategoriyi okuyucuyla buluşturacak.

Vakıfbank Kültür Yayınları'nın yayın hayatına başlaması dolayısıyla VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan bir teşekkür yazısı yayımlayarak, "Bugün iletişim dilimizde kullandığımız ‘yanındaki güç’ söylemi, esasında vakıfların geçmişte üstlendiği sorumluluktur. Susuz kalan yolcuların da, kanadı kırık kuşların da, şehit çocuklarının da koruyup kollayanı, yardım edeni vakıflar olmuştur. Bu vesileyle geçmişten bugüne vakıflarımızı kuran, yaşatan ve bu emanete sahip çıkan herkesi hayırla yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın logosunda yer alan “vb” ibaresini “Ve Benzersiz” olarak yorumladıklarını belirten Özcan, “Kültür yayıncılığı alanında benzersiz güzellikte, saygın, altyapısı güçlü ve seçkin işler yapmak arzusundayız. Yayın politikamız doğrultusunda toplumu aydınlatan, şuuru yüksek, ufuk açıcı, nitelikli eserlerle okurların karşısına çıkacağız.” sözlerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un da bu süre boyunca yanlarında bulunarak kendilerine güç verdiğini söyleyen Özcan, Arısoy’a bugüne kadar göstermiş olduğu çabadan dolayı ayrıca şükranlarını sunarak, kaleme aldığı teşekkür yazısında, “VakıfBank Kültür Yayınları’nda ağırlıklı olarak tarih, felsefe, insan ve toplum bilimleri, sanat, iktisat, klasikler ve akademik nitelikteki kitapları neşredeceğiz. Yabancı dillerden tercüme edeceğimiz kitapların yanı sıra çocuklara yönelik eserleri de okurlarımıza sunacağız." ifadelerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN KİTAPLAR

İnternet sitesinde yayımlanan teşekkür yazısında aynı zamanda okuyucunun hizmetine sunulan kitaplar tanıtıldı.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın ilk kitapları arasında “Sürgünde Muhalefet: Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi” isimli eser öne çıktı. “Hürriyet”, Yeni Osmanlıların toplumsal ve siyasal görüşlerini genişçe aktaran, fikir adamı Namık Kemal’in sürgün yıllarında Ziya Paşa’yla beraber Avrupa’da yayımladıkları gazetenin adıdır. 150 yıl önce Londra’da, ardından da Cenevre’de basımı yapılan 100 sayılık bu gazete, iki büyük cilt halinde yayımlandı. Latin harfli alfabeyle ilk kez okurların ilgisine sunulan kitabımın ilk cildi, gazetenin ilk 50 sayısından oluşmaktadır.

Araştırmacı yazar Melih Şabanoğlu’nun yıllar süren çalışmalarının ardından kaleme aldığı “Kuruluş: Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Spor Kulübü’ne Türkiye’de Futbolun Erken Çağı” adındaki kitap, Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluş dönemi olan 1904-1907 yılları arasındaki döneme ışık tutmaktadır. Bu değerli çalışma da ilk kez okurlarla buluşacaktır.

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “merakla beklediği” kitaplardan birinin ise Tolstoy ve Gandhi arasındaki yazışmaların yer aldığı “Mektuplar” kitabı olduğunu belirtti. 20. yüzyıla düşünceleriyle damga vurmuş iki büyük ismin o günkü dünya ve toplumsal meseleler üzerine olan yazışmalarını okumak için çok sabırsızlandığını ve heyecan duyduğunu söyleyen Özcan, “Bankacı kimliğimizle ele alarak basımını gerçekleştirdiğimiz bir diğer kıymetli eser, Abidin Paşa’nın ‘Hava Oyunları: Osmanlı Borsasında Finansal İşlemler’ kitabıdır. Türkiye’nin ilk borsası olan Dersaadet Tahvilat Borsası’nın kurucu başkanı olan Abidin Paşa, bu kıymetli eseri 1874’te kaleme almıştır. Yaklaşık 150 yıl önce yazılmasına rağmen bugün halen geçerliliğini koruyan tavsiyelerin yer aldığı bu kitap, Osmanlı dönemindeki borsa işlemlerinin yanı sıra finans tarihimize de ışık tutmaktadır.” sözlerine yer verdi.