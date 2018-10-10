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Van Gölü'nde sular çekildi, batık tekneler çıktı

Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle, Edremit ilçesindeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış 2 tekne ortaya çıktı.

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Van Edremit'te göl suları mevsim şartlarına bağlı yaklaşık 150 metre çekildi. Suların çekilmesi Enginsu Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tapulu arazileri ile önceden batmış 2 balıkçı teknesini gün yüzüne çıkardı. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, göldeki su seviyesinin düşüp yükselmesinin normal bir durum olduğunu söyledi.

"Bu anormal bir durum değil"

Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı değişiklik gösterebileceğini anlatan Doğu, şöyle konuştu:

"Van Gölü'ndeki su seviyesi yağışlara ve iklimsel periyotlara göre zaman zaman alçalıp yükseliyor. Su seviyesinin düşmesi en çok göle yatay noktalardaki kıyı şeritlerinde gözlemlenebiliyor. Her yıl yaz sonuna doğru su seviyesi düşebiliyor ancak son yıllara oranla bu yıl biraz daha fazla düşmüş durumda. Bu anormal bir durum değil." 

Sular altında kalan araziler de ortaya çıktı

Mahalle muhtarı Müslüm Yiğit ise, gölün su seviyesinin her yıl belirli dönemlerde azalıp yükseldiğini söyledi.

Geçen yıllarda bu seviyenin yükselerek bazı evlerin su altında kalması üzerine devletin mahalleliye afet konutu yaptığını ve vatandaşların evlerini daha güvenli noktalara taşımasını sağladığını anlatan Yiğit, bu yıl bölgede tam tersi suların çok fazla çekildiğini vurguladı. 

 

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