Viyana’da İslam ve aile konuşuldu 

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından “Peygamberimiz ve Aile” konulu program düzenlendi.

PEYGAMBERİMİZ ÖRNEK

Tıraşçı, burada yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed’in insanlığa uyarıcı olarak gönderilen son peygamber olduğunu belirterek, ailesi, eşleri ve çocuklarıyla kurduğu ilişkinin başta Müslümanlar olmak üzere diğer insanlar için de önemli bir örnek teşkil ettiğini anlattı.

Aile kurmanın Allah’ın emri, Hazreti Peygamber’in ise sünneti olduğunu ifade eden Tıraşçı, “Peygamber Efendimiz ‘Nikah kıymak, evlenmek, yuva kurmak, benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirecek olursa o benden değildir.’ buyuruyor. Bu çok önemli bir ikazdır” diye konuştu. Programda Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da katıldı.