Voice of Baceprot: Türkiye, konser vermek istediğimiz öncelikli ülkelerden

Sıra dışı tarzıyla dikkati çeken ve tüm üyeleri kadınlardan oluşan Endonezyalı heavy metal grubu "Voice of Baceprot", müzik yolculuğunu dünyanın farklı yerlerinde verdikleri konserlerle sürdürüyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Garut kentinde temeli atılan grup, önceki yıl, uluslararası kültür platformu New Musical Express'in "Yakın Zamanda Ünlenen En İyi 100 Grup" listesinde yer aldı.

Grubun vokalisti ve gitaristi Firda Marsya Kurnia, bas gitaristi Widi Rahmawati ve davulcusu Euis Siti Aisyah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede elde ettikleri başarıyı ve gelecek hedeflerini anlattı.

Marsya, kısa sürede tanınır hale geldiklerine işaret ederek, "Ünlü olacağımızı hiç hayal etmedik. Bugün bile ünlü olduğumuz söylendiğinde tam inanamıyoruz. Ama inancımız vardı. Yaratıcı özgürlüğümüzün tanınması için zorlandık ve sonunda tanındık. Bizim için önemli olan, özgür irademizi ortaya koyduğu için olabildiğince nasıl yankı uyandırabileceğiydi." diye konuştu.

- "ALBÜMÜ TAMAMLAMAK VE PAYLAŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"



Yaşam tarzları ne olursa olsun kadınların sanat yapma özgürlüğünü desteklediklerini vurgulayan Marsya, son dönemde Afganistan'da kadınların yaşadığı baskılardan üzüntü duyduğuna vurgu yaparak, "Dünyanın herhangi bir yerindeki kadınların sesi hepimiz için kıymetli. Sadece şunu söylemek istiyorum, sakın sesinizi duyurmaktan vazgeçmeyin. Lütfen güçlü kalın ve inançlı olun. Siz yalnız değilsiniz, hepimiz sizinle beraberiz." dedi.

Marsya, yeni albüm için stüdyoda çok zaman harcadıklarını ve bundan çok keyif aldıklarını kaydederek, "Albümü tamamlamak ve sevenlerimizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yıl tamamlanabileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "OLUMLU TEPKİLER DAHA FAZLA"



Çok sayıda rock ve metal müzik grubunun varlık gösterdiği Endonezya'da, başörtüleriyle müzik yaptıkları için bazı toplulukların tepki gösterdiğine değinen Widi Rahmawati, olumlu tepkilerin daha fazla olduğunu belirtti.



Müziğin kendileri için önemine işaret eden genç müzisyen, "Biz müziğimizi çalmaya devam ettiğimiz ve insanlar bizim müziğimizden mutlu olduğu sürece olumsuz fikirler bizi etkilemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE, KONSER VERMEK İSTEDİĞİMİZ ÖNCELİKLİ ÜLKELERDEN"



Siti ise dünyanın en kapsamlı rock ve metal festivallerinden Wacken Open Air'in yanı sıra Malezya ve Tayland'da konser veren grubun Türkiye ve diğer ülkelerde de sahneye çıkmak istediğinin altını çizdi.

Metal müzik piyasasının son yıllarda çok çeşitlendiği ve yeni grupların sayısının arttığını dile getiren Siti, "Metal müziğin geleceği için oldukça heyecanlıyız. Metal müziğin devam edeceğine ve kuşaktan kuşağa aktarılarak, pozitif mesajını yaymayı sürdüreceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle sosyal medyada keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda küçük yeteneklerin bulunduğuna dikkati çeken Siti, piyasanın bu tür yetenekleri desteklemesi gerektiğini vurguladı.

- Grup hakkında

Şehir merkezine iki saat uzaklıktaki Singajaya kasabasında, ortaokul sıralarında tanışan Marsya, Widi ve Siti'nin müziğe merakı, müzik öğretmenleri tarafından keşfedildi.

Ortak müzik yapma kararı alan 3 arkadaş, 2014'te grubu kurdu ve Rage Against the Machine grubundan uyarladıkları bir şarkıyı YouTube'a yükleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Grup üyelerinin ilk müzik kayıtları Red Hot Chili Peppers, Metallica ve Slipknot'ın tanınmış şarkılarını uyarlamalarından oluşurken, kendi besteledikleri ilk şarkı "School Revolution", 2018'de piyasaya sürüldü.

İlk 45'liklerinin ardından uluslararası piyasada tanınmaya başlayan grup, farklı tarzları sayesinde Guns N Roses, Red Hot Chili Peppers ve Living Colour gibi gruplardan sosyal medyada destek gördü.

Son 45'likleri "God, Allow Me (Please) to Play Music"i 2021'de çıkaran grup, ilk stüdyo albümleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.