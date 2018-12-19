'Yadigar dede'nin ilham kaynağı yalnızlık oldu

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk babası Yadigar Birinci, 13 yıl önce eşini kaybetmenin acısıyla kendisini bağ, bahçe ve taş duvar örme işlerine verdi. Duyduğu üzüntü ile kendisini çevresinden soyutlayan Birinci, zamanla duvar örme işini geliştirerek taşlara şekil vermeye başladı.

Yalnızlığından aldığı ilham ve oğlunun desteğiyle 60 yaşından sonra yeteneğini keşfeden Yadigar dede, 13 yıldır taşları sanat eserlerine çeviriyor.

"Hiçbir zaman 'Yapamam' demedim"

Yadigar Birinci, eşinin vefatından sonra yalnızlığı çok derinden hissettiğini vurgulayarak, "Zaman hiç geçmiyordu. Yalnızlık hissi çok dokunmuştu bana ve o gün bu gündür, günlerimi taşlara şekil vererek geçiriyorum. Hiçbir zaman 'Yapamam' demedim, hep 'Yapacağım' dedim ve devam ettim. Sabrettim ve hiç geri adım atmadım." dedi.

"Yaptığım eserlerin ilgi görmesi beni mutlu ediyor"

Taşlara gördüğü her figürü işleyebildiğini aktaran Birinci, zor ve zahmetli olan işini severek yaptığını, görenlerin de eserlerini beğendiğini söyledi.

Birinci, özel sipariş için kendisine gelenler olduğuna işaret ederek, "Ben bu işi parayla yapmıyorum. İsteyenlere 70 ile 80 tanesini verdim. Bunun değerini bilenlere yapar veririm. Benim için vakit geçirmek önemli." diye konuştu.

Yadigar Birinci, şekil verdiği taşların bir kısmının Maçka Belediyesinin önündeki parkta sergilendiğini, bunun kendisini mutlu ettiğini kaydetti.