‘Yalan Dolan’ sahnede

İstanbul’da perde açan ‘Yalan Dolan’ adlı tiyatro oyunu da seyirciden ilgi görmeye devam ediyor. Cengiz Küçükayvaz’ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı oyun müzikli komedi tarzında… Tema Kültür Sanat’ın sahneye koyduğu oyunda ayrıca Züleyha Karyağdı, Hilmi Erdem, Onur Şan, Ethel Mülinas, Eray Türk, Tarık Karyağdı, Kirkor Dinçkayıkçı gibi isimler rol alıyor. Birbirleriyle sıkı fıkı olan dört arkadaşın başından geçen polisiye bir olayın anlatıldığı ‘Yalan Dolan’ın galası ise 15 Ocak Salı akşamı, İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Profilo Kültür Merkezi’nde yapılacak.