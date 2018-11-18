Yazar Emine Şenlikoğlu: 'İslami kesim psikolojik savaşı bilmiyor'

Alanında tanınmış kişilerin ağırlandığı Bağcılar Belediyesinin düzenlediği “Adanmış Ömürler” programının bu ayki konuğu yazar Emine Şenlikoğlu oldu. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

İslam düşmanlarının amacı halkın dokusunu bozmak

Yazar Şenlikoğlu Müslümanlar üzerinde oynanan oyunlardan, hurafelere ve kader inancına kadar merak edilen birçok konuda açıklamarda bulunduğu konuşmasıa İslam düşmanlarının psikolojik savaşına dikkat çekerek başladık. “İslami kesim psikolojik savaş yapmayı bilmiyor" diyen Şenlikoğlu "İslam düşmanları o kadar güzel biliyor ki. Bakın dizilerde moda yarışmalarında bunu göreceksiniz. Bunların amacı halkın dokusunu bozmak. Bilinçli olunursa bozulmaz. Bilinçli olmak içinde okumak gerekiyor. Ne yapıp edip çok okumalıyız” ifadelerini kullandı.

Hurafe bir kader anlayışımız var

Bir zamanlar hurafelerin dinimize sokularak dini öğrenmeyi tehlike olarak gösterdiklerini söyleyen Şenlikoğlu, kader inancı konusunda ise "İslami kesimimizde hurafe bir kader anlayışı vardır. Her şeyi Allah yapar, her şeyi Allah yapmıştır. O zaman biz çalışmayalım böyle bir kader olur mu? Kadının kızı kötü yola düşüyor diyor ki ‘Üzülme bacım senin kızına Allah böyle yazdı kötü yola düşecekti’ Allah böyle bir şey yapar mı? Olur mu böyle bir şey? Olmaz tabi. Ama anlatamıyorsun. Namaza başlamamı 5 yıl geciktirdi bu kader inancı” şeklinde konuştu.

Babamın nasihati 'Sakın Allah'ı unutma' oldu

Özel hayatına da değinen Şenlikoğlu, çocukluğundan bugüne kadar hayatından kesitler sunduğu konuşmasında şunları söyledi:

"10 yaşında İstanbul’a geldik. Modaevinde çalışmaya başladım. Modaevinde 25 TL alıyordum fabrikada 78 TL veriyorlardı. Maddi durumumuz iyi değildi. Modaevinden çıkıp fabrikada çalışmaya başladım. 10 yaşımdan 23 yaşıma kadar orada çalıştım. Babam ‘Yavrum bazı insanlar büyükşehirlere gidince, zengin, makam sahibi ve şöhretli olunca Allah’ı unuturlar sen sakın unutma olur mu’ dedi. Hayatım boyunca babamdan din adına duyduğum en önemli sözlerdi”