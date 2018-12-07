Yazmak ve yaşamak güzeldir
Türkiye’nin en büyük edebiyat şölenlerinden biri olan 10. İstanbul Edebiyat Festivali 10 Aralık’ta başlayacak. Bu yıl ‘Yazmak ve Yaşamak’ temasıyla düzenlenen etkinlikte 40 civarında oturum yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğinde düzenlenen “10. İstanbul Edebiyat Festivali”, 10 Aralık’ta başlayacak. “Yazmak ve Yaşamak” teması altında çok sayıda panel, söyleşi, şiir ve müzik dinletisinin yapılacağı festival, Sultanahmet’teki Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşecek.
İSTANBUL’A YAKIŞIYOR
TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Edebiyat Festivali’nin şehre çok yakışan bir etkinlik olduğunu belirtti. Festivalin İstanbul’un güzelliğini taşıyan bir organizasyon olduğunu vurgulayan Bıyıklı, “Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonuna yakışır bir içerik hazırladık. Kırka yakın oturumda 100 kadar şair, sanatçı, edebiyatçı ve akademisyen bizlerle birlikte olacak. Müzik dinletileri, sergiler ve belgesel gösterimleri olacak” dedi. Altı gün sürecek olan festival kapsamında, Onur Ödülü, Roman Ödülü, Hikaye Ödülü, Şiir Ödülü ve Deneme Ödülü takdim edilecek. Festival, 15 Aralık’ta sona erecek.
Onur konuğu Sevinç Çokum
Usta yazar Sevinç Çokum’un “Onur Konuğu” olarak yer alacağı festivalin ilk oturumunda, TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan, yazar Beşir Ayvazoğlu, şair, yazar Ali Ural ve yazar Mustafa Özel konuşmacı olarak yer alacak. Festivalde Beşir Ayvazoğlu, Bahaettin Karakoç, İsmet Özel ve Kamil Eşfak Berki özel oturumlarının yanı sıra, onur konuğu Sevinç Çokum için de iki oturumlu özel bir program gerçekleştirilecek. D. Mehmet Doğan belgeselinin galası da festival kapsamında yapılacak.
‘Bütün elbiseleri yırtsak yeridir yeter bize vefa’
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, TYB’nin vefa duygusunu çok önemsediğinin altını çizerek, “Akif İnan bir şiirinde ‘Bütün elbiseleri yırtsak yeridir/ Yeter bize vefa’ diyor. Biz vefayı kuşanarak bu edebiyat festivalinde de edebiyatımıza büyük emek vermiş değerli ustalarımızla ilgili oturumlar gerçekleştireceğiz. 6 gün sürecek ve içinde güzel sürprizler barındıran bu büyük şölene bütün edebiyatseverleri davet ediyoruz” diyor.
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