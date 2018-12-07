Yazmak ve yaşamak güzeldir 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğinde düzenlenen “10. İstanbul Edebiyat Festivali”, 10 Aralık’ta başlayacak. “Yazmak ve Yaşamak” teması altında çok sayıda panel, söyleşi, şiir ve müzik dinletisinin yapılacağı festival, Sultanahmet’teki Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşecek.

İSTANBUL’A YAKIŞIYOR

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İstanbul Edebiyat Festivali’nin şehre çok yakışan bir etkinlik olduğunu belirtti. Festivalin İstanbul’un güzelliğini taşıyan bir organizasyon olduğunu vurgulayan Bıyıklı, “Türkiye’nin en büyük edebiyat organizasyonuna yakışır bir içerik hazırladık. Kırka yakın oturumda 100 kadar şair, sanatçı, edebiyatçı ve akademisyen bizlerle birlikte olacak. Müzik dinletileri, sergiler ve belgesel gösterimleri olacak” dedi. Altı gün sürecek olan festival kapsamında, Onur Ödülü, Roman Ödülü, Hikaye Ödülü, Şiir Ödülü ve Deneme Ödülü takdim edilecek. Festival, 15 Aralık’ta sona erecek.