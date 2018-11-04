Yılın En İyi Yerli Film Ödülü Halef'in

Boğaziçi Film Festivali’nin kazananları belli oldu. TürkMedya’nın kurumsal iletişim ortaklığıyla bu yıl 6.’sı düzenlenen festivalin Cemal Reşit Rey’de gerçekleşen Kapanış ve Ödül Gecesi’nde Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği “Halef” ulusal uzun metraj yarışmasında En İyi Film seçilerek 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’ne ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Boğaziçi Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Gecenin ilk ödülü Norveçli yönetmen Bent Hamer’a sunulan Onur Ödülü oldu. Ödülünü Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy’un elinden alan usta yönetmen, “Onurlandım, gururlandım ve duygulandım. En iyi filmlerimi henüz çekmediğimi düşünmek istiyorum” ifadesini kullandı.

HALEF’E ÜÇ ÖDÜL BİRDEN

Gecede yeni projelere önemli bir destek sağlayan Bosphorus Film Lab’in kazananları da belli oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği Halef’i yılın en iyi yerli filmi seçti. 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nün sahibi olan Halef ayrıca, En İyi Senaryo (Murat Düzgünoğlu, Melik Saraçoğlu) ve En İyi Erkek Oyuncu (Muhammet Uzuner) dallarında da ödüller aldı. Yarışmada En İyi Yönetmen Ödülü “Anons” filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun’a verilirken, filmdeki çalışmasıyla Krum Rodriguez de En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’nü kazandı. Gecenin kazanan bir diğer filmi ise “Borç” oldu. Filmdeki performansıyla İpek Türktan Kaynak, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü, Naim Kanat da En İyi Kurgu Ödülü’nün sahibi oldu.Festivalin bu yıl ilkini verdiği 10.000 TL değerindeki FİYAB Yapımcı Ödülü için ilk ya da ikinci filmini çekmiş yapımcılar değerlendirildi ve “Güvercin” filmi ile Mesut Ulutaş yılın yapımcısı seçildi.

‘FİLİSTİN’E ALTIN YUNUS

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 50.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü ise Filistinli yönetmen Bassam Jarbawi’nin “Screwdriver / Tornavida” adlı filmine gitti.Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi ayrıca, İran yapımı “Bomb: A Love Story / Bomba: Bir Aşk Hikayesi”nin yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu Payman Maadi’yi En İyi Yönetmen seçti. Yarışmada En İyi Kadın Oyuncu “The Queen Of Fear / Korku Kraliçesi” ile Valeria Bertuccelli, En İyi Erkek Oyuncu “Cold November / Kasım Soğuğu” filmiyle Kushtrim Hoxha seçilirken, Jüri Özel Ödülü de “Land / Memleket” filmiyle İranlı yönetmen Babak Jalali’ye gitti.

KISA FİLME 70 BİN TL

6. Boğaziçi Film Festivali’nin ulusal ve uluslararası kısa film yarışmasında ise toplam 70 bin TL değerinde ödüller dağıtıldı. Ulusalda Gökçe Erdem’in “Titanyum”, uluslararası yarışmada ise Thanasis Neofotistos’un “Patision Avenue” adlı filmleri En İyi Kısa Kurmaca Film ödülünü aldı. Ulusalda Nesli Özalp’in “Dönüş”, uluslararasında ise Monika Kotecka ile Karolina Poryzala’nın birlikte yönettiği “Volte” En İyi Kısa Belgesel Film seçildi. “Volte” ayrıca, 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu. 5.000 TL para ödüllü İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü’nün kazananı ise, Serkan Fakılı’nın “Kaset” adlı kısa filmi oldu. Gecede Bosphorus Film Lab’in kazananları da gecede belli oldu. Pitching kategorisinde verilen TRT Ortak Yapım Ödülü Ümit Köreken’in “Bir Umut” adlı projesine verildi.

6. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ