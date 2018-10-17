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Yönetmen Semih Kaplanoğlu: Derdi olmayanın filmi de olmaz

Geçen Cumartesi kapılarını açan ‘2.Kayseri Kitap Fuarı’ devam ediyor. Fuar çerçevesinde düzenlenen bir söyleşi programına katılan yönetmen Semih Kaplanoğlu, fikir aşamasından seyirciyle buluşma anına kadar film yapma sürecini anlattı.

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‘Derdi olmayanın filmi de olmaz’ diyerek söze başlayan Kaplanoğlu, ‘Ismarlama veya birilerinin istediği, başkasının yapılsa iyi olur dediği filmleri yapmak pek olası değil benim açımdan. Bu yüzden bana göre bir filmin temel başlangıç noktası, yapacağınız filmin hikâyesini, senaryosunu sizin yazmış olmanız’’ şeklinde konuştu. 

Senaryo yazarken zorlandığını dile getiren ünlü yönetmen, filmlerinde az diyalog kullanmasını ise şu sözlerle açıkladı: ‘Sessizce, görerek fark edeceğimiz hikayeler vardır. Bu kadar çok konuşmanın ve gürültünün olduğu bir dünyada belki sessizlik aslında şahit olmak açısından söz söylemekten daha iyi ve daha süreklidir.’’ 

Biz insan mıyız? 

Bu çağda ‘insan’ kalabilmenin zor olduğunu dile getiren Kaplanoğlu, insanlığın kendini sorgulamadığı için dünyada büyük acıların yaşandığını söyledi. Televizyon dizilerinin çoğunun Türk toplumunun değer yargılarını yansıtmadığını dile getiren Kaplanoğlu ‘Ancak bunlar reyting alıyor. Burada da bir sorgulama yapmamız gerekiyor’ dedi. 

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