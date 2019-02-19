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Yunus Emre’nin gül bahçesinden

Şair-yazar Mustafa Özçelik, “Yunus Emre”, “Bizim Yunus”, “Yunus Emre’nin Dostları”, “Yunus Emre Menkıbeleri”, “Âşık Yunus’’ kitaplarına yeni bir Yunus Emre kitabı daha ekledi.

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Türk Edebiyatı Vakfı yayınları arasında çıkan ve Yunus’un “Bana Seni Gerek Seni” mısraını ad olarak alan kitap aslında bir seçki. Ne var ki eserde sadece seçilmiş şiirler yer almıyor. Yazar önce Yunus’un tefekkür dünyasını belli başlıklara ayırıyor ve şiir örneklerinden önce o konulara ilişkin “Tasavvuf, İnanç, İbadet, Ahlak, Akıl, Gönül, Söz, Şiir” gibi kavramlar hakkında açıklayıcı bilgiler veriyor. Anlaşılmasında zorluk çekilme ihtimali olan kimi kelimeler de kısaca açıklanıyor. Ayrıca kitabın başında kısa bir Yunus Emre biyografisi de yer alıyor. 

 

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