Zarifoğlu’nun yasaklanması söz konusu değil 

Bakan Ziya Selçuk, bazı medya organlarında yer alan, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu’nun söz konusu kitabının toplatıldığı ve yasaklandığı iddialarına ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamasında, “Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır” sözlerine yer verdi. Konuya ilişkin bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan “Zarifoğlu başımızın tacıdır. Kitaplarını okumaktan özel bir onur duyduğumuz az insandan biridir. 2018 Mayıs’ın da teknik liselerde okunması üzerine Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz 5 kitap tavsiye etmiş. Ardından bir şikayet olmuş. Bu kitaplardan birinde bir siyasi parti eleştiriliyor diye. Başka bir kitap tavsiye edelim denmiş. Mesele bundan ibaret’’ ifadelerini kullandı.