Zeki Kuşoğlu ile geleneksel sanat sohbeti

Prof. Dr. İskender Pala’nın yöneteceği toplantıya; ahşap, taş ve maden sanatları alanında klasik ve çağdaş yorumlarla eserler üreten Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu ile hat ve ebru sanatçısı Ömer Faruk Dere katılacak. “Geleneksel Sanatlar Konuşmaları”, Geleneksel Sanatlar Derneği’nin işbirliğiyle bu akşam saat 18:30’da, İstanbul’daki Yapı Kredi Loca’da gerçekleşecek. Aynı mekanda 20 Aralık Perşembe akşamı saat 20:00’de ise Konjo ve Alper Maral konseri var.