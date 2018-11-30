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Zeugma Mozaik Müzesi'nde caz konseri

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde caz konseri düzenlendi.

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Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde caz konseri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hollanda Kraliyeti ve Müzede Caz Derneği tarafından düzenlenen konser sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Türkiye ve Hollanda arasındaki kültürel bağların güçlenmesinin amaçlandığı konsere ilişkin konuşan Hollanda Gaziantep Fahri Konsolosu Bora Tezel, müzede bulunan eserlerin dünyanın nadide eserlerinden olduğunu söyledi.

ABD'nin Bowling Green Devlet Üniversitesinden alınarak Türkiye'ye getirilen, "Çingene Kızı" mozaiğinin parçalarının, Gaziantep'e dün ulaştığını anımsatan Tezel, bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tezel, "Oldukça tarihi ve anlamlı bir günde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kayıp parçalar buraya getirildikten sonra bu konserimizin ayrı bir gurur oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, Joris Roelofs ile Clemens Van Der Feen konseri ile devam etti.

 

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