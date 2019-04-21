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300 filmi duyunca Hollywood'dan kovdular

Eski oyuncu Tarık Tarcan, Cüneyt Arkın’ın star olmak için gittiği ABD’de bir yapımcıyla yaşadığı diyaloğu anlattı.

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80’li ve 90’lı yılların ünlü mankeni ve oyuncularından Tarık Tarcan, efsane isim Cüneyt Arkın hakkında kimsenin bilmediği bir hikâyeyi gün yüzüne çıkardı. Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuklarını beğendiğini özellikle Kıvanç’ın Amerika’da bir star olabileceğini ifade eden Tarcan, bu esnada Cüneyt Arkın’ı örnek göstererek çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
 
Tarcan, “Cüneyt abi yakışıklı bir adamdı. “Dünya starı olabilir” diye ABD'ye götürüyorlar. Adam soruyor "Kaç filmin oldu?" diye, Cüneyt abi de "300 filmim oldu" diyor. Adam şaşırıyor. Yapımcı Cüneyt abinin dalga geçtiğini düşünerek kovuyor. Adamlar ömürleri boyunca 30 film çeviriyorlar. Bu olacak şey değil” diye konuştu. 
 
KIVANÇ KORKUYOR
 
Tarık Tarcan, Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili olarak "Kıvanç'a 'Oğlum Amerika'ya git' dedim. Kıvanç bir dünya starı yapılabilir. Ama korkuyor sanırım" dedi.
 
(Akşam)

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