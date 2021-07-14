Ahmet Kural'ın cezası onandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:24

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ancak kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan Ahmet Kural, bu kez de aynı cezaya çarptırıldı.