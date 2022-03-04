4 Mart 2022 Cuma 10:37 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 10:37

Akrep Nalan'dan acı haber geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan hayatını kaybetti. Acı haberi Özgür Aras, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Tiyatro kökenli bir şarkıcı olan Nalan, Hayat Bilgisi dizisinde de yer aldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Akrep Nalan'ın bir süredir sağlık sorunları devam ediyordu. Peki Akrep Nalan kimdir, Akrep Nalan'ın gerçek adı ne? İşte haberin detayları...

AKREP NALAN ÖLDÜ MÜ?

Akrep Nalan, geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçı bu sabah hayatını kaybetti.

Akrep Nalan, geçtiğimiz Aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzmüştü.

Usta şarkıcı, Facebook hesabından şunları yazdı:

"YİNE DELİK DEŞİK"

"Yine delik deşik kollar. Yine bulunamayan damar yolları. Yine yarım yamalak alınan nefesler. Ciğerler su toplamış buzlanma da varmış.

Gözlerde sarı nokta. Kulaklarda işitme kaybı. Bağırsaklar kilitlenmiş sıkıntı var.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Dayanılmaz kas ağrıları. Ayak bileklerim ayak parmaklarıma kan göndermiyor. Neticede sevgili dostlarım; Geliyor gelmekte olan."

AKREP NALAN KİMDİR?

Füsun Nalan Açın, sahne adıyla Akrep Nalan (d. 1954, Ankara), Türk şarkıcıdır.

Akrep Nalan, 1954 yılında Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu.

Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı.

1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.

AKREP NALAN'IN GERÇEK ADI NE?

Asıl adı Füsun Nalan Açın olan Akrep Nalan, "Akrep" lakabını 1978 yılında aldı. Oynadığı at yarışı'nda altılı tutturduğu atın adının "Akrep" olması ve o dönem gazete manşetlerinde gündem olan Nalan Duman'ın lakabı "Akrep Nalan"dan esinlenerek çevresi tarafından yine bu isimle seslenildi. İlerleyen yıllarda bu lakabı sahne adı olarak kullanmaya devam etti.

Çocukluğundan beri müzikle ilgili olan Açın, ilk profesyonel sahne çalışmasını 1980 yılında Hakkı Çağdaş'ın desteği ile "Goldfinger" gece kulübünde gerçekleştirdi. Daha sonra Bodrum Efe Bar, Pirinç Otel, Ünlü Otel, Paradise gibi mekânlarda dinleyici kitlesini artırdı. Ardından İstanbul'da Kulüp 12, Paella, Memos, Küfe gibi yerlerde sahne aldı. Takip eden yıllarda İstanbul ile Türkiye'nin her yerinde şarkı söyledi.

1991 yılında Vedat Sakman ve Halis Bütünley'in desteğiyle çıkardığı ilk albümü "Dağ Çiçeği" ile meşhur oldu. Daha sonra Selim Atakan'ın desteği ile 1994 yılında "Zil Zurna Sevdalar" başlıklı ikinci albümünü yayınladı. İlk iki albümde yer alan "Fânî Dünya", "Halikarnas", "Karlar Düşer" parçaları ile ses getirdi. Zirvedekiler (1994), Baskül Ailesi (1997), Hayat Bilgisi (2003-2005), Peki Olur Şekerim (2003) ve Aşk Mahkumu (2004) dizi ve filmlerinde aktrislik denemeleri oldu.

AKREP NALAN ALBÜMLERİ

Dağ Çiçeği - 1991

Zil Zurna Sevdalar - 1994

Klipleri

Karlar Düşer - 1991

Halikarnas - 1991

Kolay Mı - 1991

Sarhoş - 1992

Aşiyan - 1992

Çağır Beni - 1992

Dağ Çiçeği - 1992

Fani Dünya - 1994

Hey Yavrum Hey - 1994

Zil Zurna Sevdalar - 1994

Güneşlerime Kar Yağdı - 1994

Çocukluğum Uslansın - 1995

İstemem - 1995

Sende Kalsın - 1995