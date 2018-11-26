Alican Ulusoy kimdir Alican Ulusoy kaç yaşında nereli ne iş yapmaktadır? Vatandaşlar Alican Ulusoy biyografisini araştırıyor. Ünlü iş adamı Alican Ulusoy nerede doğdu? Alican Ulusoy hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Alican Ulusoy 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra American Inter Continental University’de "İşletme ve Yönetim Bilimleri" eğitimi aldı. Çok küçük yaşlardan itibaren ailemizin grup şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Ulusoy Ailesi şirketlerinin ayrılmasından sonra holdingleşme kararı alarak, Ekim 2008’de Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding’i kurarak, aradan geçen kısa zamanda şirketini Türkiye’de ve yurt dışında lider bir marka haline getirmeyi başardılar. İşte Alican Ulusoy hakkında merak edilenler star.com.tr’de…

Alican Ulusoy kimdir kaç yaşında?

1977 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra American Inter Continental University’de "İşletme ve Yönetim Bilimleri" eğitimi aldı. Çok küçük yaşlardan itibaren ailemizin grup şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Ulusoy Ailesi şirketlerinin ayrılmasından sonra holdingleşme kararı alarak, Ekim 2008’de Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding’i kurarak, aradan geçen kısa zamanda şirketini Türkiye’de ve yurt dışında lider bir marka haline getirmeyi başardılar. Şuan Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.