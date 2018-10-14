Arda Turan kimdir eşi Aslıhan Turan kim kaç yaşında nereli soruların yanıtları yine gündemde. Milli Futbolcu Arda Turan’la kavga sırasında burnu kırılan Berkay Şahin ilgili haberler magazin sayfalarına konu olmaya devam ediyor. Arda Turan ve Eşi Aslıhan sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla zaman zaman magazin sayfalarına konu oluyor. Ancak en son Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşanan talihsizlikler uzun süre gündemde kalacak. Yaşanan olaylar sonrası yeni gelişmeleri yakından takip eden magazin severler için Arda Turan ile eşi Aslıhan Turan hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Berkay ve Arda Turan'ın kavgasının ardından kamuoyunun konuştuğu isim haline gelen Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan'ın kızıdır. Hakkındaki gelişmelerle birlikte magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018 tarihi itibariyle uzun bir süredir birlikte olduğu milli futbolcu Arda Turan ile hayatlarını birleştirmiştir. Arda Turan ve eşi Aslıhan'ın kimdiri star.com.tr'de. İşte Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın biyografileri...

ASLIHAN TURAN KİMDİR?

Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan'ın kızıdır. Yay burcu olan Aslıhan Doğan, bir süredir Arda Turan ile evlendikten sonrası soyadı değişen Aslıhan Doğan şimdilerde Aslıhan Turan olarak anılmaktadır.

İsmini Arda Turan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan, 1985 doğumludur. Babası iş adamı Sabri Doğan'dır. İsmini ilk olarak Hasan Kosif ile yaşadığı birliktelikle duyuran Aslıhan Doğan, Kosif ile kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı.Arda Turan'ın Sinem Kobal'dan ayrıldıktan sonra sevgili olduğu Aslıhan Doğan ile uzun bir birlikteliği olmuştu. Hatta çifte evlenecekler gözüyle bakılıyordu... Ancak beraberliklerini bitirme kararı aldılar ve sonrasında Aslıhan Doğan sosyal medya hesabını da uzun bir süre kapatmıştı.

Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Berkay ve Arda Turan'ın kavgasının ardından kamuoyunun konuştuğu isim haline gelen Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan'ın kızıdır. Hakkındaki gelişmelerle birlikte magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018 tarihi itibariyle uzun bir süredir birlikte olduğu milli futbolcu Arda Turan ile hayatlarını birleştirmiştir. Beykoz Çubuklu'da organize edilen düğün merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'da katılım göstermiştir. Şimdilerde hamile olan Aslıhan Doğan, şu anki dönemde Başakşehirspor'da forma giyen Arda Turan ile birlikte bebek beklemektedir. Fiziksel olarak kahverengi gözlere ve siyah saçlara sahip olan Aslıhan Doğan, yay burcudur.



ARDA TURAN KİMDİR?



Başarılı futbolcu Arda Turan, 30 Ocak 1987 yılında, Bayrampaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Edirne’lidir. Annesi yüksel Turan, babası Adnan Turan, kardeşi Okan Turan’dır. Galatasaray altyapısından yetişmiş ve Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapmış, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen A Milli ortasaha oyuncusu.



Şehremini Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'nde hala öğrenci durumundadır.

Futbol ile genç yaşta tanışan Turan, on iki yaşındayken Galatasaray’ın alt yapısında forma giymeye başladı. Galatasaray’ın PAF takımında dört yıl boyunca forma giyen futbolcu, Türkiye Milli Takımı ile de genç yaşta tanıştı. 2002 yılında, 16 yaş altı Milli Takım gençler kadrosunda kendisine yer buldu ve 2006 yılında Türkiye A Milli takımının kadrosuna girene kadar gençler takımında oynadığı toplam 79 maçta 15 gol atmayı başardı.



Galatasaray PAF takımında (profesyonel altı futbol takımı) dört yıl aralıksız forma giydikten sonra, 2004-2005 sezonu sırasında takımın ana kadrosuna alındı, fakat tecrübe eksikliği yüzünden kendisine çok fazla şans tanınamadı. Tecrübe kazanması için 2005-2006 sezonunda Manisaspor’a kiralanan Turan, burada gösterdiği performans ile Eric Gerets’in dikkatini çekmeyi başardı ve de sonraki sezon için Galatasaray’a geri döndü.



2006-2007 sezonuna hızlı başlayan genç oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında FK Mlada Boleslav’a iki gol atarak adını duyurdu. Bu sezonda oynadığı 31 lig maçında toplam 5 gol attı. 2007-2008 sezonuna zayıf bir başlangıç yapsa da, sezonun özellikle ikinci yarısında sergilediği yüksek performans ile dikkat çekti. Ligdeki başarılı sonucunda, Avrulpa’nın büyük takımlarından Newcastle United tarafından kendisine getirilen transfer teklifi ise, Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Bu sezonda oynadığı 30 maçta toplam 7 gol atma imkanı buldu.



2008-2009 sezonunda kariyerindeki ilk hat-trick’ini Sivasspor a karşı kaydeden Turan, UEFA Kupası’nda Bordeaux’a attığı iki golle takımının en iyi oyuncularından birisi olduğunu kanıtladı. Bu sezonda oynadığı 29 maçta toplam 7 gol ve 9 asist kaydeden başarılı ortasaha oyuncusu, 10 Temuz 2009 tarihinde Galatasaray’ın kaptanlığına getirildi ve klübün tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti. Arda Turan Galatasaray'da efsane oyuncular Metin Oktay, Tanju Çolak, Gheorghe Hagi gibi 10 numaralı formayı giymiştir.



Milli takım ile 16 yaş altı kadrodan başlayarak uzun bir ilişkisi olan Arda Turan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile beraber ilk defa, 2008 yılında sahaya çıktı. 25 Mayıs 2008 tarihindeki Türkiye-Uruguay maçında ilk resmi golünü atan Turan, 11 Haziran 2008 tarihinde oynanan İsviçre-Türkiye maçında attığı son dakika golü ile maçın adamı seçildi. A Milli Takım ile beraber sahaya çıktığı 34 maçta toplam 5 gol kaydetti.







2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.



Temmuz 2008'de Arda, İspanyol dergi Don Balon tarafından "Dünyanın En İyi 100 Genç Oyuncusu" listesinde 8inci sıraya uygun görüldü.



Arda Turan, yardıma muhtaç çocuklara ve vakıflara; Özellikle "Türkiye Böbrek Vakfı" ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) organizasyonlarında sık sık yer almaktadır.



2009 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Sinem Kobal ile birlikte olan Arda Turan 2012 yılının Ocak ayında nişanlanmıştır. 2013 yılının sonlarında ayrıldılar.



2012 yılında oyuncu ve model Paris Hilton ile birlikte bir giyim firması reklamında oynamıştır. Porsche Carrera S4 marka arabası var ve bu arabayı Fotbolcu Emre Belözoğlu'ndan aldı.



7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.







Futbol Kariyeri:



1999 - 2000 - Altıntepsi Makelspor (Amatör kulüp)



2000 - 2005 - Galatasaray(profesyonel altı futbol takımı)



2005 - 2006 - Galatasaray



2006 - 2007 - Manisaspor (kiralık)



2007 - 2011 - Galatasaray



2011 - 2015 - Atletico Madrid



2015 - - Barcelona