Arnold Schwarzenegger'i sevindiren haber! Damadı sosyal medyadan duyurdu

Avusturya doğumlu Amerikalı sporcu, aktör ve politikacı Arnold Schwarzenegger, ikinci kez büyükbaba oldu. Kızı Katherine ve eşi Chris Pratt, sosyal medya hesabından mutluluklarını duyurdu.



Guardians of the Galaxy filminin 42 yaşındaki yıldızı Chris Pratt İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda mutluluğunu, "İkinci kızımız Eloise Christina Schwarzenegger Prett'in doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Anne ve bebek kendilerini iyi hissediyorlar. Sevgilerle, Katherine ve Chris." ifadeleriyle duyurdu.

ARNOLD SCHWARZENEGGER'İN KIZI ÇOCUKLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIYOR

Schwarzenegger kızı Katherine'in büyük kızının adı Laila Maria. Pratt'in Anna Ferris ile olan evliliğinden de bir oğlu var.

Katherine ve Chris çifti, Ağustos 2020'de doğan Lyla'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıyor.

Katherine, Mart 2021'de katıldığı bir televizyon programında konunun gündeme gelmesi üzerine, "Sosyal medyanın olduğu bir ortamda büyümedim. Bugünün dünyasında sosyal medyada çok şey paylaştığımızı hissediyorum." diyerek kararının gerekçesini açıkladı.