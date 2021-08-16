Ata Demirer talihsiz kaza sonrası ameliyat oldu!

16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:10

Yeni filmi 'Bursa Bülbülü' için hazırlık yapan Ata Demirer evde yaşadığı talihsiz kaza sonrası ayak bileğinden ameliyat oldu. Ünlü komedyen filmin çekimlerini ertelediklerini söyledi.

Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren oyuncu Ata Demirer ameliyat sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Demirer, 'Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim... Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız " BURSA BÜLBÜLÜ " filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere.' ifadelerini kullandı.