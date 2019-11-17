Avrupa turnesi devam ediyor
Şarkıcı Tarkan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da konser verdi.
Tarkan’ın Avrupa turnesi kapsamında Wiener Stadthalle’de verdiği konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Altı bine yakın kişinin dinlediği konser süresince dans edip şarkılarını seslendiren sanatçı, birçok sevilen parçasını hayranlarıyla birlikte söyledi. Tarkan, İsviçre’nin Zürih, Almanya’nın Hannover ve Köln kentlerinde vereceği konserlerle yıl sonuna kadar Avrupa turnesine devam edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.