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Avrupa turnesi devam ediyor

Şarkıcı Tarkan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da konser verdi.

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Tarkan’ın Avrupa turnesi kapsamında Wiener Stadthalle’de verdiği konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Altı bine yakın kişinin dinlediği konser süresince dans edip şarkılarını seslendiren sanatçı, birçok sevilen parçasını hayranlarıyla birlikte söyledi. Tarkan, İsviçre’nin Zürih, Almanya’nın Hannover ve Köln kentlerinde vereceği konserlerle yıl sonuna kadar  Avrupa turnesine devam edecek.      

 

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