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Aziz Azmet kimdir öldü mü Moğollar grubundan Aziz Azmet kaç yaşında

Aziz Azmet kimdir öldü mü? Moğollar grubundan Aziz Azmet kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Moğollar'ın kurucularından olan ve grubun ilk solisti de olan usta müzisyen Aziz Azmet yaşamını yitirdi. Aziz Azmet’in vefat haberi Moğollar grubunun Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.1 Ocak 1947 yılında doğan Aziz Azmet, müzik hayatına ilk olarak Meteorlar grubu ile başlamıştır. Azmet bu grupta bas gitarla beraber vokal de yapmaktadır. Grupla beraber cover parçalar üstünde çalışan Azmet'in 64'te kaydedilip 66'da piyasaya sürülen iki plağı vardır. 1967 yılında müzik hayatına devam eden Mesut Aytunca'nın Silüetler grubuna gitarist ve vokalist olarak girmiştir. Grupla aynı adı taşıyan uzun çalarda grubun yaptığı İngilizce cover'ları Aziz Azmet söylüyordu. Burada daha sonra Moğollarda beraber çalışacağı Murat Ses ile beraber müzik yapmıştır. Aziz Azmet hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

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Aziz Azmet kimdir öldü mü? Moğollar grubundan Aziz Azmet kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Moğollar'ın kurucularından olan ve grubun ilk solisti de olan usta müzisyen Aziz Azmet yaşamını yitirdi. Aziz Azmet’in vefat haberi Moğollar grubunun Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.1 Ocak 1947 yılında doğan Aziz Azmet, müzik hayatına ilk olarak Meteorlar grubu ile başlamıştır. Azmet bu grupta bas gitarla beraber vokal de yapmaktadır. Grupla beraber cover parçalar üstünde çalışan Azmet'in 64'te kaydedilip 66'da piyasaya sürülen iki plağı vardır. 1967 yılında müzik hayatına devam eden Mesut Aytunca'nın Silüetler grubuna gitarist ve vokalist olarak girmiştir. Grupla aynı adı taşıyan uzun çalarda grubun yaptığı İngilizce cover'ları Aziz Azmet söylüyordu. Burada daha sonra Moğollarda beraber çalışacağı Murat Ses ile beraber müzik yapmıştır. Aziz Azmet hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

Moğollar'ın kurucularından olan ve grubun ilk solisti de olan usta müzisyen Aziz Azmet yaşamını yitirdi.

1967 yılında müzisyen arkadaşı Murat Ses ile birlikte "Moğollar" grubunu kuran usta müzisyen Aziz Azmet, hayatını kaybetti. 71 yaşında hayata gözlerini yuman Azmet'in ölüm haberi, kurucusu olduğu "Moğollar"ın Twitter adresinden şu sözlerle duyuruldu: “Moğollar’ın kurucularından, sevgili dostumuz Aziz Azmet’i bu sabah kaybettik. Çok üzgünüz. Huzur içinde uyu Aziz…”

 

Aziz Azmet kimdir?

1 Ocak 1947 yılında doğan Aziz Azmet, müzik hayatına ilk olarak Meteorlar grubu ile başlamıştır. Azmet bu grupta bas gitarla beraber vokal de yapmaktadır. Grupla beraber cover parçalar üstünde çalışan Azmet'in 64'te kaydedilip 66'da piyasaya sürülen iki plağı vardır.

1967 yılında müzik hayatına devam eden Mesut Aytunca'nın Silüetler grubuna gitarist ve vokalist olarak girmiştir. Grupla aynı adı taşıyan uzun çalarda grubun yaptığı İngilizce cover'ları Aziz Azmet söylüyordu. Burada daha sonra Moğollarda beraber çalışacağı Murat Ses ile beraber müzik yapmıştır.

Moğollar

Yine 1967 yılında Silüetler'den ayrılan Azmet ve Ses beraber "Moğollar"ı kurdular. Grubun ilk müzikal çalışmaları Beatles ve Rolling Stones gibi İngiliz gruplarından etkilenmişti. Aziz Azmet de Murat Ses ile beraber grubun şarkı yazarlığı görevini eline almıştı ve düzenlemeleri de beraber yapıyorlardı. 1968'de Fitaş konseri ile konser hayatına başlayan Moğollar müzikal tempolarıyla da dikkat çekiyordu. Grubun o zamanki en büyük hiti olan "Dağ ve Çocuk"un sözlerini yazan Aziz Azmet grup geleneksel müziklere doğru kayınca gruptan ayrılmaya karar verdi. Kısa bir süre Ersen'in vokal yaptığı dönemlerde grupta müzisyen olarak yer alır ama daha sonra gruptan ayrılır.

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