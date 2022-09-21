Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca'nın kızı, eski Başbakan'ın yeğeni çıktı!

Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde genç oyuncu Mina Derman'ın eski başbakanlardan birinin yeğeni olduğu ortaya çıktı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN SUNA'SI MESUT YILMAZ'IN YEĞENİ ÇIKTI!

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Oktay Kaynarca'nın kızı Suna'ya hayat veren Derman, Mesut Yılmaz'ın yeğeni Siret Derman'ın kızı.



Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Pelin Akil, Ebru Özkan, Işıl Yücesoy, Ali Seçkiner Alıcı, Gülenay Kalkan, Eren Vurdem ve Hakan Karahan gibi başarılı oyuncuların yanı sıra Mina Derman gibi genç yetenekler de dikkat çekiyor.

Mina Derman, Ben Bu Cihana Sığmazam dizsinde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Cezayir Türk'ün kızı Suna'yı canlandırıyor.

MİNA DERMAN KİMDİR?

2002 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mine Derman 17 yaşında genç bir oyuncudur. Koç burcu olan Mine Derman 1.73 cm boyunda ve 57 kg ağırlığındadır.

MEF Okullarımezunu olan Mine Derman, oyunculuk derslerini ise ünlü oyuncu Arif Pişkin'den aldı. Italya Milano Naba Academy'e üniversite eğitimi için başvuran Mine Derman, ilk oyunculuk deneyimini Trt 1'in İncir Ağacı dizisinde hayat verdiği İnci karakteri ile yaşadı.

Mina Derman Bir Annenin Günahı dizisinden gelen teklif sonrası İncir Ağacı dizisinden ayrılmak zorunda kaldı.

2002 doğumlu olan Mina Derman Bir Annenin Günahı dizisiyle dikkatleri üzerinde çekmişti.

Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu kadrosu!