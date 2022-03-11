11 Mart 2022 Cuma 13:27 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 13:27

Bergen kaç yaşında öldü? Şarkıcı Bergen, iş için gittiği Adana'da Halis Serbest ile tanışıp evlendi. Kocasının istememesi üzerine mesleğini bir süre bırakan Bergen, daha sonra yeniden sahnelere dönmek istedi. Bu nedenle yüzüne kezzap atılan genç şarkıcı, bir konser dönüşü aracının önü kesilerek Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Peki Bergen kaç yılında vefat etmiştir? İşte hayatı ve ölümü

BERGEN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Şarkıcı Bergen, henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla kocası Halis Serbest tarafından öldürüldü.

1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten bir biçimde değiştirir.

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.

Fakat daha sonra bu duruma alışamayan Bergen, yeniden sahnelere dönmek ister, bu isteğin ardından ise Halis Serbest Bergen'den boşanmak istediğini dile getirir.

ÖNCE KEZZAP ATTI SONRA ÖLDÜRDÜ

Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti.

Vücudunun büyük bir bölümü de zarar gören Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazandı.

Sağ gözü ve yüzünün yaralarını gizlemek isteyen Bergen, saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapatır veya sürekli gözlük kullanırdı.

BERGEN KAÇ YILINDA VEFAT ETMİŞTİR?

Evliliği süresince hep taciz, şiddet ve teditle yaşamak durumunda kalan Bergen, sonunda kesin bir biçimde Halis Serbest'ten kurtulduğunu düşündüğü bir yolculukta silahlı saldırıya uğrar.

Bergen, 1989 yılında Adana Pozantı'da konser dönüşü aracının önü kesilerek Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder.

Bergen öldürüldüğünde henüz 30 yaşındaydı.

BERGEN'İ ÖLDÜREN HALİL SERBEST KAÇ YIL CEZA ALDI?

Halis Serbest, bu olayın aradından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi.

Kezzap olayında 12 yıl ceza alan Halis Serbest Bergen'i öldürdükten sonra sadece 7 ay hapiste kaldı.

Adana'da yaşamına devam eden Halis Serbest, Kozan ilçesinde 2'si 16, 2'si 17 yaşındaki 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalandı. Ailelerden 3'nün şikayetçi olduğu Halis Serbest, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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