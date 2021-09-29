Bergen nasıl öldü? ''Acıların kadını'' Bergen'in hayatı

29 Eylül 2021 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:59

Bergen nasıl öldü? sorusu, merhum sanatçının hayatının film yapılacak olmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Bergen'in nasıl öldüğü ve hayatına ilişkin detayları beyazperdeye aktaracak olan filmin çekimleri sürüyor. Kocasının yüzüne kezzap atmasının ardından acı bir hayat yaşayıp sonrasında ise öldürülen Bergen'in hayatını anlatan film Şubat ayında vizyona girecek. İşte Bergen'in hayatı ile ilgili merak edilenler

BERGEN'İN HAYATI

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik etti.

Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı.

Sanatçı, maddi imkansızlıklar sonucu okula devam edemedi, yaşını büyüterek bir süre PTT'de çalıştı.

Resmi kayıtlara ve mezar taşına doğum tarihi 1958 olarak geçen Bergen, 1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak "Batsın Bu Dünya"yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi.

1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

KOCASI TARAFINDAN YÜZÜNE KEZZAP ATILDI

Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı.

Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazense güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı.

Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

Halis Serbest 2 aylık firardan sonra yakalanıp tutuklanarak İzmir Buca kapalı Cezaevi'ne konuldu.

"ACILARIN KADINI" BERGEN

İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplayi olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

ALTIN PLAK VE ALTIN KASET'LE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Plak şirketi tarafından Nisan 1987'de "1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı" unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi.

Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle "Acıların Kadını" filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Bir dönem sanatçı, büyük ustalar Selami Şahin, Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde sırasıyla "Onu da Yak Tanrım", "Sevgimin Bedeli" ve "İstemiyorum" albümlerini çıkardı.

Nisan 1989'da kocasından da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı.

Yurt içinde ve dışında konserler veren sanatçı, kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırmayı başardı. Farklı ve güçlü sesiyle arabesk dünyasında iz bırakan Bergen'in vefatının ardından, 1990'da "Giden Gençliğim" albümü yayınlandı ve albüm ilk çıktığı gün tükendi.

Pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerin yanı sıra Bergen'in şarkıları Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca tarafından da yorumlandı.

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 1989'un Ağustos ayında bir gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.

MEZARINA KAFES YAPILDI

Kocası Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap atıldıktan sonra 1989 yılında kurşunlanarak öldürülen Bergen'in mezarının neden kafes içerisinde olduğu hep merak edilmiştir.

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE?

Türk müziğinde "Acıların Kadını" olarak bilinen Bergen'in mezarı Mersin'de bir kafes içerisindedir. İlk başta mezarı böyle görenler buna bir anlam veremese de altında yatan nedeni öğrendiklerinde bir kez daha üzüntüye boğulmuşlardır.

Bu kafesin sebebi ise Bergen'in acı dolu hikayesinin sonunda katili olan kocasının son sözlerinde saklıdır. İddialara göre; Bergen'in mezarının kafes içerisinde olmasının nedeni ise kocasının, "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" sözleridir. Ve bunun içinde annesi tarafından Bergen'in mezarını tamamen sarmalayan bir kafes içerisine konmuştur.

BERGEN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Acıların Kadını" olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan Film, Şubat 2022'de sinemaseverlerle buluşacak.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını Mine Şengöz'ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.