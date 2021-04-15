İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2021 Perşembe / 3 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0617
  • EURO
    9,6721
  • ALTIN
    452.495
  • BIST100
    1414.44
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Magazin

Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Burak Sergen, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakıma kaldırıldı. Daha önce koronavirüs testleri negatif çıkan 60 yaşındaki oyuncunun Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.

15 Nisan 2021 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:07
ABONE OL

Oyuncu Burak Sergen, pazartesi akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 kovid-19 testi sonucunun da negatif çıktığı söylenmiş ve sevenlerinden dua istenmişti. Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Ancak Burak Sergen'in oynadığı dizinin yapım şirketi MedYapım, oyuncularının sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri aktardı ve Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığını duyurdu:

"Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in kovid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.