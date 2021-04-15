15 Nisan 2021 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:07

Oyuncu Burak Sergen, pazartesi akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2 kovid-19 testi sonucunun da negatif çıktığı söylenmiş ve sevenlerinden dua istenmişti. Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Ancak Burak Sergen'in oynadığı dizinin yapım şirketi MedYapım, oyuncularının sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri aktardı ve Burak Sergen'in koronavirüse yakalandığını duyurdu:

"Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in kovid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz."