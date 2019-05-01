Büşra Develi kim, kaç yaşında, boyu kaç? Büşra Develi’nin yeni sevgilisi Cem Aktay kim, kaç yaşında, ne iş yapar?
Son dönemlerin dikkat çeken kadın oyuncularından olan Büşra Develi, yeni sevgilisi Cem Aktay ile kameralara yakalandı. Geçtiğimiz yaz aylarından Büşra Develi ile olan ilişkilerini son veren Büşra Develi’nin yeni sevgilisi hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Büşra Develi kim, kaç yaşında, boyu kaç? Büşra Develi’nin yeni sevgilisi Cem Aktay kim, kaç yaşında, ne iş yapar? Merak ettiğiniz detaylar aşağıda...
Büşra Develi kim, kaç yaşında, boyu kaç? Büşra Develi’nin yeni sevgilisi Cem Aktay kim, kaç yaşında, ne iş yapar? Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Burak Deniz’le ayrılarak kendisini işe veren son dönemlerin dikkat çeken kadın oyuncu Büşra Develi yeni sevgilisi Cem Aktay ile kameralara yakalandı. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Büşra Develi’nin hayranları, arama motorlarında, “Büşra Develi’nin yeni sevgilisi Cem Aktay kim, kaç yaşında, ne iş yapar?” sorularına yanıt aramaya başladı. Develi, son olarak Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. İşte haberimizin detayları...
BÜŞRA DEVELİ YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Ahaber’de yer alan habere göre, Büşra Develi ve Burak Deniz dizi setinde başlayan aşklarıyla sanat dünyasının örnek çifti olarak gösteriliyordu. Evlenmeleri beklenen çift, 3 yıllık ilişkilerini bitirme kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı. Büşra Develi, önceki akşam yeni aşkıyla el ele görüntülendi.
BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?
Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'de doğmuştur. 4 kız kardeştirler. İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşındı. Orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı böülümünde okumaya başladı. Dizi çekimleri yüzünden okulunu dondurmak zorunda kaldı.
Büşra Develi, 2015 yılındaİlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısının klibinde oynadı.
Büşra Develi, 2015 yılındaCem Karcıyönetmenliğindeki "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz,Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.
180 cm. boyunda ve 55 kğ. olan ve ilk defa bir dizide oynayan Büşra Develi'yi seyredenler oyuncu Juliette Binoche'e benzetmektedir.
Büşra Develi'nin dizi ve filmleri;
2017 - Fi
2017 - Ayla
2016 - Tatlı İntikam
2015 - Tatlı Küçük Yalancılar
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.