Büşra Yalçın kimdir kaç yaşında? (Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın nereli?)

Büşra Yalçın Survivor 2019 Türkiye takımında yer alıyor. Kariyeri hayatı merak konusu olan ve internet üzerinden Survivor 2019 yılının Türk yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir nereli kaç yaşında sorusuna yanıt arayanlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Survivor Türkiye Yunanistan yarışma programı Türkiye takımında yer alan Büşra Yalçın hakkında merak edilenlere bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor.

Yeni sezonda Türkiye - Yunanistan formatı ile ekrana gelecek Survivor'da heyecan başlıyor. 2 Şubat Cumartesi akşamı Survivor 2019'un startı verilecek. Yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk ve Yunan takımı adına adada mücadele edecek birbirinden iddialı yarışmacıların kimler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye'nin dışında Meksika, ABD, Kolombiya, Yunanistan ve Romanya gibi çok sayıda ülke için Survivor ve Exathlon çeken Acun Medya ekib, yeni sezondaki Survivor 2019 için çok daha zorlu parkurlar hazırlıyor. Geçen yıllara göre daha fazla güç ve kondisyonun ön planan çıkacağı Survivor 2019'da yarışmacıları zorlu parkurlar bekliyor. Oyunların zorluk derecesi artarken, yarışmacıların yaşam şartları da aynı derece zorlaşacak. Survivor 2019 için açıklama yapan Acun Ilıcalı, , yarışmadaki zorluk derecesinin 2019'da daha da artacağını söyledi.

Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Türk kadrosunda yer alacak isimler şunlar;



TÜRKİYE KADROSU:



Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.



YUNANİSTAN KADROSU:



Afroditi Skafida, Demi Tsaganou, Dimitra Vamvakousi, Dimitris Margaritis, İoulieta Kitrinou, Kiriakos Pelekanos, Nantia Mavroudea, Nikos Kosmas, Panagiotis Konstantinidis, Ria Kolovou, Spiros Gourdoupis ve Toni Stavratis.

SURVİVOR 2019 İLK BÖLÜM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türk ve Yunan takımında yer alan toplam 24 yarışmacının kıyasıya mücadele edeceği Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de başlayacak. Sevilen yarışmanın başlama saati ise 20:00 olacak.

Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019'un Türkiye ile Yunanistan takımları arasında olacağını ve takımların tamamen yeni yarışmacılardan oluştuğunu yeniledi.



Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019' hakkında şu bilgileri verdi:



"Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.



Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor."

Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışacak isimlerin hepsi de birbirinden iddialı ve hırslı. Yarışmacılar arasında Hakan Kanık gibi daha önceden tanınan isimler de yer alıyor. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Türk kadrosunda yer alacak isimler şunlar;

15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor. Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı.



İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.



BORA EDİN KİMDİR? İŞTE BORA EDİN'İN BİYOGRAFİSİ



23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu.



Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.



ECEM ONARAN KİMDİR? İŞTE ECEM ONARAN'IN BİYOGRAFİSİ



İzmir doğumlu Ecem Onaran 29 yaşında. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Ecem, atletizme 8 yaşında başladı. Fenerbahçe koordinatörlerinin kendisini keşfetmesi sonucu bu kulübe dahil oldu. 2001’de kapalı salon 300 metre Türkiye rekorunun sahibi oldu. 2002’de 400 metrede tek yarışta dört farklı yaş kategorisinin Türkiye rekorunu elde etti. 2003 yılında koştuğu 55.89’luk 400 metre derecesi ile Avrupa'nın en iyi derecesi ödülünü aldı ve 13 yaşında A Milli Takım'a giren ilk Türk kız sporcu seçildi.



Aynı süre zarfında, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Hizmet Veren En İyi Kadın Sporcular ödülüne layık görüldü. Yılmaz Sazak Uluslararası atletizm yarışmasında 100 metre Yıldız Bayanlar Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yine milli takım forması altında katıldığı Balkan Şampiyonası’nda 400 metre şampiyonu oldu. Beyrut’ta yapılan Gençlik Olimpiyatları’nda 200 metrede genç olimpiyat 3.’sü oldu. Senelerce üst üste 100, 200, 300 ve 400 metrede kendi yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Türkiye rekortmeni oldu. Şu anda profesyonel hayatına kişisel antrenör olarak devam ediyor.



HAKAN KANIK KİMDİR? İŞTE HAKAN KANIK'İN BİYOGRAFİSİ



17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika’da başladı. Sonra Türkiye’ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.



HİKMET TUĞSUZ KİMDİR? İŞTE HİKMET TUĞSUZ'UN BİYOGRAFİSİ



Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi. Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.



KADER KARAKAYA KİMDİR? İŞTE KADER KARAKAYA'NIN BİYOGRAFİSİ



1996 Bursa Osmangazi doğumlu Kader Karakaya, ortaokulda beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizme başladı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. Atletizm branşında üniversitelerarası Türkiye şampiyonasına katıldı. Fenerbahçe Spor Okulları'nda futbol eğitmenliği yapıyor.



MELİSA EMİRBAYER KİMDİR? İŞTE MELİSA EMİRBAYER'İN BİYOGRAFİSİ



2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.



OKAY KÖKSAL KİMDİR? İŞTE OKAY KÖKSAL'IN BİYOGRAFİSİ



6 Mayıs 1987’de Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ferhatlı köyünde doğdu. İlkokulda sınıfa gelen güreş antrenörleri ile tanışması sonucu güreş hayatı başladı ve Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi’ne seçildi. Lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı’na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı. İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazandı.



2004’te Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Milli takım hocaları Murat Atmaca, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı ve Yakup Topuz; Okay Köksal’ı Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne davet ettiler ve böylelikle güreş kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü. 2007 yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonluğu’nun yanı sıra Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nda şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandı.



Belgrad’da yapılan Gençler Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak bayrağımızı göndere çektirmenin mutluluğunu yaşadı. Yine aynı yıl Pekin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda 2. oldu. 2009 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’nda mücadele etti ve yine buradayken Büyükler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandı. 2010 yılında mezun olup beden eğitimi öğretmenliğine başladı. 2012'de Türkiye Şampiyonası’nda derece alarak güreşe dönüş yaptı. Ankara İlbank Spor Kulübü’nün transfer teklifini kabul ederek, 2013-2017 yılları arasında güreşe ve öğretmenliğe aynı anda başarıyla devam etti. 2018’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu ve hala bu kulübün sporcusu olarak güreş hayatına devam ediyor.



SEDA OCAK KİMDİR? İŞTE SEDA OCAK'IN BİYOGRAFİSİ



Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.



SUDE BURCU KİMDİR? İŞTE SUDE BURCU'NUN BİYOGRAFİSİ



11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

YUSUF KARAKAYA KİMDİR? İŞTE YUSUF KARAKAYA'NIN BİYOGRAFİSİ

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland’a gitti.

Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland’ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland’ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland’da kaldıktan sonra Türkiye’den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC’de Türk bayrağını dalgalandırmak.

Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Yunan yarışmacılar da en az Türk takımında yer alan isimler kadar iddialı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Yunan kadrosundaki isimler şunlar;

AFRODİTİ SKAFİDA KİMDİR? İŞTE AFRODİTİ SKAFİDA'NIN BİYOGRAFİSİ



Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor. İki kez Olimpiyat Oyunları'na katılmış ve sırık atlamada birçok madalyaları var. Kendini dinamik ve doğal bir kadın olarak tanımlıyor. Zorlukları seven bir atlet ve yarışmada olduğu süre içinde onu hiçbir şey korkutamaz.



DEMİ TSAGANOU KİMDİR? İŞTE DEMİ TSAGANOU'NUN BİYOGRAFİSİ



Demi Tsaganou 27 yaşında ve Lamia’dan geliyor. Fizik tedavi bölümünden mezun fakat futbol maçlarında hakemlik yapıyor. Güçlü karakteri ve hırsı adada kalmasında yardımcı olacak.



DİMİTRA VAMVAKOUSİ KİMDİ? İŞTE DİMİTRA VAMVAKOUSİ'NİN BİYOGRAFİSİ



Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.



DİMİTRİS MARGARİTİS KİMDİR? İŞTE DİMİTRİS MARGARİTİS'İN BİYOGRAFİSİ



Dimitris Margaritis 45 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Evli ve 14 yaşında bir kız çocuğuna sahip. Atina’nın en büyük hapishanesinde bekçi olarak çalışıyor. Mesleği ona Survivor’ın en sert erkeği ünvanını veriyor. Kendisi bir dekatlon atleti ve askeri görevini Yunan Özel Kuvvetleri'nde yapmış. Takma adı Rambo.



İOULİETA KİTRİNOU KİMDİR? İŞTE İOULİETA KİTRİNOU'NUN BİYOGRAFİSİ



İoulieta Kitrinou 26 yaşında ve Hios (Sakız adası) adasında yaşıyor. Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye'de yaşamış ve çalışmış olması onun diğer Yunan yarışmacılar arasında en büyük avantajı olacak. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlayacak.



KİRİAKOS PELEKANOS KİMDİR? İŞTE KİRİAKOS PELEKANOS'UN BİYOGRAFİSİ



Kiriakos Pelekanos 39 yaşında, Kıbrıs’ta yaşıyor ve Kıbrıs Gençler Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu. Evli ve 22 aylık bir kız çoçuğu babası. Kıbrıs'ın en ünlü antrenörlerinden biri ve birçok televizyon programına katılmış. Adil ve savaşçı bir kişiliğe sahip.



NANTİA MAVROUDEA KİMİR? İŞTE NANTİA MAVROUDEA'NIN BİYOGRAFİSİ



Nantia Mavroudea 27 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Personal trainer olarak çalışıyor; çünkü atletizm her zaman onun günlük hayatında var olmuş. Karate ve CrossFit dalında birçok ulusal turnuvada madalyalar almış. Şu an evli ve 3 yaşında bir kız coçuğu var. Rekabetçi bir atlet ve kendini en sert rakip olarak görüyor.



NİKOS KOSMAS KİMDİR? İŞTE NİKOS KOSMAS'IN BİYOGRAFİSİ



Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha!



PANAGİOTİS KONSTANTİNİDİS KİMDİR? İŞTE PANAGİOTİS KONSTANTİNİDİS'İN BİYOGRAFİSİ



Panagiotis Konstantinidis 24 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Atletlere özel beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Başlıca uğraştığı spor dövüş sanatları. Hayatında en mutlu olduğu an Balkan Şampiyonası'nda karatede aldığı altın madalya. Kendini hızlı ve yarışçı biri olarak görüyor.



RİA KOLOVOU KİMDİR? İŞTE RİA KOLOVOU'NUN BİYOGRAFİSİ



Ria Kolovou 30 yaşında ve Edessa'dan geliyor. Ulusal Spor Akademisi mezunu ve son bir yıldır Mikonos adasında bir butik sahibi. Çok sosyal bir kişiliğe sahip; fakat bazen biraz bencil olabiliyor. Kendine özen göstermeyi ve temizliği çok seviyor.



SPİROS GOURDOUPİS KİMDİR? İŞTE SPİROS GOURDOUPİS'İN BİYOGRAFİSİ



Spiros Gourdoupis veya Dr. Pips 28 yaşında va Patra’da yaşıyor. Floransa’da eğitim görüp Yapısal Biyoloji biliminde doktora yapmış; fakat müzik, özellikle rap onun en büyük tutku ve sevgisi. Bu yılki Survivor’ın Bohem tipi kendini rahat, dürüst ve çok konuşkan olarak tanımlıyor. Asla strese girmiyor ve Survivor’da muhtemelen onu tek zorlayacak şeyin yemekten uzak olması olacağını söylüyor.



TONİ STAVRATİS KİMDİR? İŞTE TONİ STAVRATİS'İN BİYOGRAFİSİ



Toni Stavratis 34 yaşında ve Salamina adasından geliyor. Eski bir dövüş sanatları atleti ve şu an Yunanlı VİP kişiliklere can kurtaranlık yapıyor. Şu ana kadar yaptığı en zor iş Somali’de gemilerde donanma denizciliği yapması. Sahip olduğu tutku ve esnekliği ile Yunan takımına birçok ödül kazandıracağına ve Survivor birincisi olacağına inanıyor.

SURVİVOR GEÇMİŞTEN BUGÜNE ŞAMPİYONLARI



2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera



Yayınlandığı ilk sezon Ahmet Utlu tarafından sunuldu. Yarışma sadece on üç bölüm sürdü ve Kanal D'de yayınlandı. Takımlar Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı. 22 Mart 2005 – 27 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlandı. İlk sezonun birincisini hepimiz tanıyoruz aslında.. Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş Survivor tarihinin ilk şampiyonu oldu.



2006 Survivor: Türkiye - Yunanistan



Show TV'de yayınlanan yarışmayı Acun Ilıcalı sunmaya başladı. Takımlar bu defa Türkiye ve Yunanistan olarak ayrıldı. Kazanan ise Derya Durmuşlar oldu ve 250.000 Euro kazandı. Fakat ikinci sezonun şampiyonu olan Derya Durmuşlar 2011 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motorsikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.



2007 Survivor: Aslanlar - Kanaryalar



8 Şubat 2007 – 23 Haziran 2007 tarihleri arasında yine Show TV'de yayınlanan yarışmada bu defa Galatasaylı ve Fenerbahçeli isimler yarıştı. Şampiyon ise Kanaryaların lideri Taner Özdeş oldu. Hatırlamayanlar olabilir elbette. Kendisi sonradan All Star'da yarıştı. 2007 yılının şampiyonu 2015 yılında altıncı haftasında elenerek adaya veda etti.



2010 Survivor: Kızlar - Erkekler



Yarışma kırk beş gün sürdü, ödül ise 500.000'di. Yarışanlar "Var Mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçildi ve takımlar Kızlar-Erkekler olarak ayrıldı. Finale Merve Oflaz ve İhsan Tarkan kaldı. 2010 yılının şampiyonu Merve Oflaz oldu. Srdından All Star'da da yarıştı ama uzun süre adada kalamadı, altıncı haftada elenen bir diğer isim oldu. Kendisini şimdilerde Arka Sokaklar'da izliyoruz.



2011 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler



Yüz doksan yedi bölüm süren Ünlüler-Gönüllüler serisinin ilk sezonunda Taner Tolga Tarlacı üçüncü, Taçmin Tümer dördüncü, Nihat Doğan ise ikinci oldu. Sezonun şampiyonu ise milli rekortmen yüzücü Derya Büyükuncu oldu. Sonrasında bu birincilikle alakalı çeşitli olaylar oldu, hala bir sonuca ulaşılamadı.



2012 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler 2



Reyting rekorları kıran yarışmanın altıncı sezonunda ise Ece Begüm Yücetan dördüncü oldu. Anıl Tetik üçüncü olurken, Hasan Yalnızoğlu ise ikinci oldu. Birinci ise şu an Söz'de Erdem Yarbay karakteri ile izlediğimiz Nihat Alptuğ Altınkaya olmuştu. Şampiyon olarak 500.000 liranın sahibi oldu.



2013 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler 3



Yarışmanın bu konseptinin üçüncü sezonunun şampiyonu Hilmi Cem İntepe oldu. Büyük finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Manço ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Murat Ceylan dördüncü, Cengiz Coşkun ise beşinci olarak yarışmayı tamamladı.



2014 Survivor :Ünlüler-Gönüllüler 4



Sahra Işık'ın altıncı, Yiğit Dikmen'in beşinci, Merve Aydın'ın dördüncü, Ahmet Dursun'un üçüncü, Gökhan Keser'in ikinci olduğu Ünlüler-Gönüllüler serisinin dördüncü sezonunda ise birinci Turabi Çamkıran oldu. "Turbo Turabi efsanesi" böyle başladı da denebilir.



2015 Survivor : All Star



Yayınlandığı sezon neredeyse her bölümüyle zirvede yer alan Survivor'ın bu sezonunda daha önceden yarışan isimler yer aldı. Gönüllüler Takımında; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Hasan Yalnızoğlu, Bozok Gören, Sahra Işık, Nadia Zagli, Özlem Çalın, Taner Özdeş, Seda Aktuğlu ve Duygu Çetinkaya yer aldı. Ünlüler Takımında ise Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Doğukan Manço, Serenay Aktaş, Anıl Tetik, Berna Canbeldek, Pascal Nouma, Merve Oflaz, Almeda Abazi, Ahmet Dursun, ve Fulya Keskin yer almıştı. Son dörde ise Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran kaldı. Turabi şampiyon olurken Merve Aydın ikinci oldu.



2016 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler



Yarışmada bu sezonun şampiyonu Çağan Atakan Arslan oldu. Serkay Tütüncü ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Damla Can üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Semih Öztürk dördüncü, Nagihan Karadere beşinci, İbrahim Giydirir ise altıncı oldu. Semih Öztürk'ü şimdilerde Bahtiyar Ölmez'de, Serkay Tütüncü'yü yeni dizi İnsanlık Suçu'nda, Çağan Atakan Arslan'ı ise ilk sezonunda Söz'de izledik.



2017 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler



Geçtiğimiz sezon ise Sabriye Şengül altıncı, İlhan Mansız ise beşinci oldu. Sema Apak dördüncü olurken Serhat Akın ise üçüncü oldu. Son ikiye ise Adem ile Ogeday kaldı. Adem Kılıççı ikinci olurken şampiyon ise Ogeday Girişken oldu.



SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL



Acun Ilıcalı Survivor şampiyonuna 500 bin lira para veriyor. Survivor şampiyonunu belirleyen SMS oylamasının sonuçları ile belli oluyor.



Survivor 2018'de büyük final sonuçlandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor 2018 finalinde Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere finale adını yazdıran isimler oldu. İki yarışmacı halk oylamasına çıktı. Nefes kesen oylama sonucunun ardından Survivor 2018'in şampiyonu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki Şampiyon'un ilk sözleri ne oldu?



SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLDU?



Survivor 2018 Kıbrıs finalinde Adem ve Nagihan arasında yaşanan halk oylaması sonucunda Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu. Adem Kılıççı Survivor 2018'de kazanan ismi açıkladıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Oy atan atamayan herkesten Allah razı olsun diyen Adem Kılıççı Oy atamayıp dualarını bizden esirgemeyen herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Survivor çalışanı Alper Baycın'ı da unutmayan Adem bu şampiyonluğu Alper Baycın kardeşime ve ailesine armağan ediyorum dedi.



ADEM KILIÇÇI KİMDİR?



1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.



İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

ACUN ILICALI KİMDİR?



Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.



Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.



19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.



2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.



2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.



Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır. 2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.