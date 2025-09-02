Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Tuğçe Kandemir rüzgarı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Tuğçe Kandemir duygusal şarkılarının yanı sıra seslendirdiği haraketli türkülerle de dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde, on binlerce hayranıyla buluştu.

Kandemir, "Yelkovan", "Yağmur", "Yanlış" gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Çanakkalelilerle tek bir ağızdan söyledi. Kandemir, "Gül Beladır" şarkısını yorumlarken sergilediği davul performansıyla da dinleyicilerden büyük alkış aldı.