İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1616
  • EURO
    48,0366
  • ALTIN
    4613.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Tuğçe Kandemir rüzgarı
Magazin

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Tuğçe Kandemir rüzgarı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahneye çıkan Tuğçe Kandemir, hem duygusal şarkıları hem de enerjik türküleriyle festivale coşku kattı. Özellikle “Gül Beladır” parçasında davul çalarak performansını taçlandıran Kandemir, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Haber Merkezi2 Eylül 2025 Salı 15:45 - Güncelleme:
Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Tuğçe Kandemir rüzgarı
ABONE OL

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan Tuğçe Kandemir duygusal şarkılarının yanı sıra seslendirdiği haraketli türkülerle de dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde, on binlerce hayranıyla buluştu.

Kandemir, "Yelkovan", "Yağmur", "Yanlış" gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Çanakkalelilerle tek bir ağızdan söyledi. Kandemir, "Gül Beladır" şarkısını yorumlarken sergilediği davul performansıyla da dinleyicilerden büyük alkış aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.