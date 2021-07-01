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Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin çekimleri başladı! Erşan Kuneri oyuncuları kimler?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı. Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'deki Yılmaz karakterinin fotoğrafını yayınlayan Ezgi Mola, 'hayırlı olsun' dedi. Peki Erşan Kuneri oyuncuları kimler? İşte Cem Yılmaz'ın dizisiyle ilgili detaylar...

1 Temmuz 2021 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:49
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Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin başladığını "Değerli arkadaşlarım hayırlı olsun" notuyla duyurdu. Ezgi Mola ise ilk set gününden bir kareyi yayınladı.

ERŞAN KUNERİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz ve Mola'nın yanı sıra Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler yer alıyor.

ERŞAN KUNERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Erşan Kuneri tiplemesinin dizisinin 2022 yılında Netflix'te seyiriciyle buluşması bekleniyor.

Cem Yılmaz daha önce yaptığı bir paylaşımda, "Kral kardeşim İtalyan aktör Necip Memillio ! Erşanda bombe bi karakter ile sizlerle olacak" demişti.

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