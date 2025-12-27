Cennetin Çocukları kadrosu Lingo Türkiye'de... Ödül kimsesiz çocuklara bağışlanacak

Cennetin Çocukları'nın oyuncuları, Lingo Türkiye Yılbaşı Özel Bölümü'nde yarışacak.

"ARAFKÖY" SAKİNLERİNİN EĞLENCELİ REKABETİ

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek bölümün konuk kadrosunda dizinin sevilen oyuncuları Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Gözüşirin (Aylak Adem), Ecem Çalhan (Sezen), Eda Akalın (Yasemin), Halil İbrahim Yılmaz (Pulluk), Adem Türkyılmaz (Çapa) ve Yaren Ekim Bölük (Nilüfer) yer alıyor. İzleyiciler, yeni yıla girerken hem takımların rekabetini hem de oyuncuların birbirleriyle olan tatlı atışmalarını izleme şansı bulacak.

Oyuncular bir taraftan bilgilerini yarıştırırken, diğer taraftan izleyicilere eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşatacak. Verilecek 1 milyon liralık büyük ödül ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı "Çocuk Evleri"nde bulunan kimsesiz çocuklara bağışlanacak.