İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Cennetin Çocukları kadrosu Lingo Türkiye'de... Ödül kimsesiz çocuklara bağışlanacak
Magazin

Cennetin Çocukları kadrosu Lingo Türkiye'de... Ödül kimsesiz çocuklara bağışlanacak

Cennetin Çocukları dizisinin sevilen oyuncuları, yılbaşı gecesine özel hazırlanan Lingo Türkiye bölümünde izleyiciyle buluşacak. Eğlenceli rekabetin yaşanacağı programda oyuncular hem kelime bilgilerini yarıştıracak hem de renkli diyaloglarıyla ekrana neşe katacak. Yarışmada kazanılacak büyük ödül ise kimsesiz çocuklar için bağışlanacak.

Haber Merkezi27 Aralık 2025 Cumartesi 10:16 - Güncelleme:
Cennetin Çocukları kadrosu Lingo Türkiye'de... Ödül kimsesiz çocuklara bağışlanacak
ABONE OL

Cennetin Çocukları'nın oyuncuları, Lingo Türkiye Yılbaşı Özel Bölümü'nde yarışacak.

"ARAFKÖY" SAKİNLERİNİN EĞLENCELİ REKABETİ

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek bölümün konuk kadrosunda dizinin sevilen oyuncuları Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Gözüşirin (Aylak Adem), Ecem Çalhan (Sezen), Eda Akalın (Yasemin), Halil İbrahim Yılmaz (Pulluk), Adem Türkyılmaz (Çapa) ve Yaren Ekim Bölük (Nilüfer) yer alıyor. İzleyiciler, yeni yıla girerken hem takımların rekabetini hem de oyuncuların birbirleriyle olan tatlı atışmalarını izleme şansı bulacak.

Oyuncular bir taraftan bilgilerini yarıştırırken, diğer taraftan izleyicilere eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşatacak. Verilecek 1 milyon liralık büyük ödül ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı "Çocuk Evleri"nde bulunan kimsesiz çocuklara bağışlanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.