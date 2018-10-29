Ceren Hindistan kimdir kaç yaşında Ceren Hindistan Mustafa Sandal aşk mı yaşıyor

Ceren Hindistan kimdir kaç yaşında? Mustafa Sandal kimdir? Ceren Hindistan Mustafa Sandal aşk mı yaşıyor? Magazin gündeminin sık konuştuğu isim Ceren Hindistan hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Şarkıcı Mustafa Sandal biyografisi araştırılıyor. Peki Mustafa Sandal Ceren Hindistan birlikte mi? Adı Mustafa Sandal ile aşk dedikodularına karışan Ceren Hindistan, Kanal D’deki 2. Sayfa programına konuk oldu. Ceren Hindistan iddialara canlı yayında yanıt verdi. ‘’Özel hayatımı hiçbir zaman konuşma taraftarı olmadım. Tanıyoruz birbirimizi. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Mustafa Sandal’a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum.’’ Ceren Hindistan (d. 27 Şubat 1989 Ankara), Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu. Filmlerde ve dizilerde oynamaktadır. Ceren Hindistan 2014 yılında iş Ada'mı Ümit Aslan ile bir ilişkiye başlamış imam nikahı kıymış ve bu ilişkiden Temmuz 2015 te bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Eşi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016 da ayırmıştır.

CEREN HİNDİSTAN İLE MUSTAFA SANDAL SEVGİLİ Mİ?

Ceren Hindistan Mustafa Sandal ile aşk yaşıyor iddialarını şu sözlerle doğruladı: Özel hayatımı hiçbir zaman konuşma taraftarı olmadım. Tanıyoruz birbirimizi. Karşı tarafın açıklamamı istememesi de beni bastırıyor. Birbirimizi tanıyoruz. Mustafa Sandal’a aşık olmayacak bir kadın tanımıyorum. Bu süreç birbirimizi tanıyarak özel bir şekilde kalsın istiyoruz. Sonu belki olacak belki olmayacak. Bize kalsın istiyoruz. Sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk orada konuştuk. Sonra başladık işte…

TEKNOLOJİNİN NİMETLERİ

Sosyal medya üzerinden tanıştıklarını anlatan Ceren Hindistan sözlerine şöyle devam etti: Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak gerekiyor bazen. Mesajın detaylarına girmeyeyim. Çok özel bir boyut. Emina’ya karşı hala bir şey hissedebilir. 10 seneyi paylaştılar. 2 çocuk var. Tabii ki görüşecekler. Ben kolay unutulacağını sanmıyorum. Bu beni rahatsız etmez. Herkes nerede duracağını bilir. Öyle bir şey hissetsem böyle bir duruma girmem. Emina onun için özel bir insan. Hem çocuklarının annesi, hem de aşık olup evlendiği kadın. O kadar paylaşımın 5-6 ayda unutulacağını sanmıyorum. Ben her zaman yanında destek olurum. Arkadaş olarak dost olarak. Ne olacağını zaman gösterecek.

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

Ceren Hindistan (d. 27 Şubat 1989 Ankara), Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu. Filmlerde ve dizilerde oynamaktadır.Ceren Hindistan 2014 yılında iş Ada'mı Ümit Aslan ile bir ilişkiye başlamış imam nikahı kıymış ve bu ilişkiden Temmuz 2015 te bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Eşi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016 da ayırmıştır.

Filmografisi

Senin Uğruna

Fedai

Baba Ocağı

Ah Kalbim

Sakarya Fırat

Babalar ve Evlatlar

Muhteşem Yüzyıl

Firuze

Aşktan Kaçılmaz

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal'ın annesi Adanalı babası ise Erzincan kökenlidir. İlköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. Üniversite eğitimini ABD'deki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mustafa Sandal, profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. 1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış rakamına ulaştı.

Bir süre eğitim için Londra'ya giden Mustafa Sandal, 1998'de üçüncü albümü 'Detay'ı çıkardı. 2000 Haziran'ında Akışına Bırak adlı dördüncü albümünü çıkaran şarkıcı, 2002'de Erol Köse Production etiketiyle çıkardığı Kop adlı albümü yılın en çok satan ikinci albümü oldu.

Halen müzik yaşamına devam eden Mustafa Sandal Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, İzel, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi ve 2000'li yıllarda da single ve albüm çalışmalarına devam etti.

Müziğin yanı sıra sinema ile de ilgilenen Mustafa Sandal, 1995 yılında Bay E adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında vizyona giren New York'ta Beş Minare'de başrol oynayan Sandal, 2011 yılında TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide başrol oynadı. 2012 yılında O Ses Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olan Mustafa Sandal, 2015 yılında Rising Star Türkiye adlı Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada da jüri üyesi olarak yer aldı.

13 Ocak 2008'de Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evliliği 6 Haziran 2018'de sona erdi. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.

ALBÜMLERİ

1994: Suç Bende

1996: Gölgede Aynı

1998: Detay

2000: Akışına Bırak

2002: Kop

2004: İste

2007: Devamı Var

2009: Karizma

2012: Organik

2013: Tesir Altında

2015: Ben Olsaydım

2016: Dön Dünya