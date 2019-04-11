Çukur dizisinin kadrosuna kimler katılacak? Çukur dizisine transfer olacak 5 yeni isi kim?

Show TV’de yayınlanan Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur’a yeni oyuncular katılıyor. Dilan Çiçek Deniz, Erkan Avcı ve Berkay Ateş’in veda ettiği Çukur’a hangi oyuncuların katılacağı büyük merak konusu oldu. Çukur dizisine 5 önemli ismin katılacağı konuşuluyor. Başta Sinem Kobal olmak üzere birçok oyuncunun Çukur kadrosuna katılacağı öne sürüldü. İzleyiciler de Çiçek Deniz, Erkan Avcı ve Berkay Ateş'in veda ettiği Çukur'a hangi oyuncular katılacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Çukur dizisi kadrosuna kimler katılacak? İşte Çukur dizisine transfer olacak 5 yeni isim!

ÇUKUR'A KATILACAK YENİ İSİMLER KİMLER?

Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur’dan, son haftalarda üç önemli oyuncu ayrıldı. Dilan Çiçek Deniz, Erkan Avcı ve Berkay Ateş’in veda ettiği Çukur’a hangi oyuncuların katılacağı büyük merak konusu oldu.

Başta Sinem Kobal olmak üzere birçok oyuncunun Çukur kadrosuna katılacağı öne sürüldü. Çukur’a katılacağı iddia edilen diğer oyuncular ise Kaan Urgancıoğlu, Rojda Demirel, Hakan Kurtaş, Çağan Atakan Aslan oldu.

SİNEM KOBAL'DAN KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Son dönemde öne çıkan dizilerin başında gelen Çukur’a Sinem Kobal da dahil olacak. Kenan İmirzalıoğlu ile bir evlilik sürdüren Kobal’ın yeni sezonda kadroya katılacağı iddia edildi.

Sinem Kobal’ın yanı sıra Kaan Urgancıoğlu, Rojda Demirel, Hakan Kurtaş, Çağan Atakan Aslan’ın da diziye dahil olacağı öne sürüldü.

Eşinizle beraber bir projede yer almak ister misiniz?' sorusunu yanıtlayan Sinem Kobal, “Televizyondan bir süredir uzağım. Sektör şu anda kötü ama iyiye gideceğine inanıyorum. Benim içime sinen bir senaryo yok o yüzden projelerden uzağım” diyerek diziseverlerin kafasını karıştırdı.