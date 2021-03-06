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Magazin

CZN Burak bu sefer şovunu gökyüzünde yaptı!

Çektiği yemek videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan CZN Burak bu kez takipçilerine gökyüzünden seslendi.

HABERİN
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06 Mart 2021 Cumartesi 09:58 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 10:00
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Yayınladığı değişik yemek videolarıyla şöhrete kavuşan ve birçok ülkede restoranı bulunan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, videolarda izleyicileri şaşırtmayı sürdürüyor.

Instagram'da 21.2 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, paramotora binerek havada önce künefe dilimledi ardından tahta üzerinde soğan doğradı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan CZN Burak, paylaşıma 'CZN farkıyla uçan künefe sever misiniz?' notunu düştü.

CZN Burak'ın videosu kısa sürede 4.6 milyon görüntülenmeye ulaşırken ünlü isimler tebrik yorumları yağdırdı.

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