Defne Samyeli şikayetçi oldu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı: Hakaret değil iltifattı

DHA 18 Mart 2021 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:45

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mustafa Sandal geldi. Şikayetçi Defne Samyeli'ni ise avukatı temsil etti. Mustafa Sandal kimlik sorgusunda, sanatçı olduğunu ve aylık ortalama 25 bin lira geliri olduğunu ifade etti. Mustafa Sandal savunmasında, "Başta annem olmak üzere hayatıma dokunan tüm kadınlara saygıda kusur etmemeyi ilke olarak barındırıyorum. Bu nedenle burada olmaktan büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kitabımda bazı anılarımı paylaştığım ve dönemi yansıttığım hatıralara yer vermeye çalıştım. Defne Samyeli ile tanışıklığımız, arkadaşlığımız söz konusuydu. Ancak aramızda bir ilişki yaşanmadı. Defne Hanım'a kitabımda bir değil, birkaç iltifatta bulundum. İlişkiye dönme potansiyeli olan bir arkadaşlığımız vardı. Ama yeni parlayan pop yıldızının sevgili olamaz düşüncesiyle kendisine görüşemeyeceğimizi aktarmıştım. Kendisi de sağlam duruşuyla 'O zaman görüşmemize gerek yok' dedi. Benim bu düşüncemden dolayı aramızda bir şey yaşanacaksa da yaşanmamış oldu. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Kitabımda kendisine iltifat ettim. Rahatsızlık duyduğunu öğrenince de kitabımdaki o bölümü çıkarttırdım. Hakaret olarak algılamasına şaşırdım. Kendisine hakaret etmedim. Hakaret kastım yoktur. Suçsuzum beraatimi isterim" dedi. Sandal, hakimin hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasının uygulanmasını isteyip istemediğine ilişkin soruya "İsterim" dedi.

SAMYELİ'NİN AVUKATI: SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ

Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem ise "Şikayetimiz devam ediyor. Katılma talebimiz vardır. Sanığın savunmasını kabul etmiyoruz. Zira kitabın ilgili bölümünde müştekiye 'İlişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve beni terk etti' şeklinde ifadeler geçmektedir. Böyle bir ifadenin kullanılabilmesi için öncelikle bir ilişkinin yaşanması gerekir. Ayrıca sanığın yaşanmamış bir ilişkiyi yaşanmış şekilde göstermesi müvekkilimin şeref ve saygınlığına zarar vermiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

SAVCI: BERAATİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık tarafından kaleme alınan 11 Ocak 2020'de yayımlanan "Beni Ağlatma" isimli kitabın 163. sayfasında, müştekiye hakaret eyleminde bulunduğu iddiasıyla dava açıldığını hatırlattı. Sanığın, müştekiye yönelik "Türkiye'nin en güzel üç akıllı kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel, hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen onu kız arkadaş olarak lanse edemeyeceğimi, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve beni terk etti..." şeklinde sözler sarf etmesinin hakaret suçunu oluşturur nitelikte olmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Defne Samyeli'nin avukatı Ömer Eldem, mütalaaya katılmadıklarını belirterek süre talep etti. Mustafa Sandal'ın avukatı Aydın Kurban ise "Mütalaaya katılıyoruz. Suç isnadı tamamen zorlamadır. Binlerce Yargıtay kararı vardır yorum yoluyla suçlama yapılamaz. 'İlişki' kelimesi üzerinden yazının bütünlüğü dikkate alınmaksızın zorlama suçlamada bulunuluyor. Kamuoyunca tanınan bir ünlüdür. İlişkileriyle gündeme gelmesi normaldir. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Duruşma, şikayetçi tarafa süre verilerek ertelendi.

MUSTAFA SANDAL: MAHKEME NE KARAR VERECEKSE SAYGI DUYARIZ

Duruşma çıkışında basın mensuplarına sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, "Böyle bir mesele ile adli makamımızı meşgul ediyor olmaktan dolayı şu an gerçekten çok üzgünüm. Mahkeme ne karar verecekse ona da saygı duyarız. Haftaya da zaten karar verecek, savcı da beraat istedi" dedi. Sandal, gazetecilere "Yeni saç modelim nasıl?" diye de sordu.

İDDİANAME

Defne Samyeli, "Beni Ağlatma" adlı kitabında kendisiyle ilişki yaşadığını iddia eden şarkıcı Mustafa Sandal hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Kitapta hayal ürünü ifadeler kullanıldığını belirten Samyeli, onur, şeref ve saygınlığının zedelendiği gerekçesiyle Mustafa Sandal'ın cezalandırılmasını talep etmişti. İddianamede, Mustafa Sandal hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talep ediliyor.