Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı. Geçtiğimiz mart ayında dünya evine giren oyuncunun yaşı ve nereli olduğu gibi hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Buna göre; Demet Evgar kaç yaşında, nereli? Demet Evgar kiminle evli? İşte detaylar...

Mart ayında Levent Babataş ile dünya evine giren oyuncu Demet Evgar, bebeğini kollarına almak için gün sayıyor. 7,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

DEMET EVGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Demet Evgar 1980 Manisa doğumlu, 42 yaşındaki Türk oyuncu ve tiyatrocudur. Aslen Arnavut kökenli olan Demet Evgar, hayatının çocukluk ve gençlik yıllarını Manisa'da geçirmiştir. 17 yaşında oyunculuğa da doğduyu yer olan Manisa'da başlayan Evgar, burada amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda sahnelerle tanıştı.

Üniversite eğitimi için Manisa'dan ayrılan Evgar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında Tiyatro Kılçık adlı bir topluluk kuran Evgar, arkadaşlarıyla kurduğu bu toplulukta oyun yazarlığı da yaptı.

2010'DA YILIN KADIN OYUNCUSU SEÇILDI

2009 yılında Kent Tiyatrosu ile çalışmaya başlayan Evgar, Mehmet Birkiye'nin yönetmenliğini yaptığı Cimri oyunundaki Elisa karakteriyle dikkatleri üzerine topladı. Bu rol öylesine dikkat çekti ki 2010 yılında 8. Tiyatro Ödülleri kapsamında Demet Evgar'a YIlın Kadın Oyuncusu ödülünü getirdi.

Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), Evgar'la önemli bir işbirliğine imza atarak ünlü oyuncuyu Türkiye ofisinin ilk İyi Niyet Elçisi olarak ilan etmişti.

Daha önce bu unvanlar Danai Gurira, Nicole Kidman, Emma Watson ve Anne Hathaway gibi isimlere verilmişti.

DEMET EVGAR KIMINLE EVLI?

Başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı.

Henüz çiçeği burnunda evli olan Evgar, ilk bebeğini kollarına almak için gün sayıyor.

KIZININ ADINI "MAVİ" KOYACAK

Nisan ayında katıldığı bir etkinlikle hamileliğiyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, "Olabildiğince hafif ve güzel geçiyor, hormonlar bana çok iyi geldi. Aşermeler çok fazla yedirmiyor, aslında istiyorum yemek ama içeride bütün organlar yer değiştirdiği için midem ufaldı galiba. İstesem de yemiyorum" demişti. Bebeğine koyacakları Mavi adı hakkında da konuşan Evgar, sözlerine şöyle devam etmişti: "Aslında ismi ben açıklamadım, Mavi ismi içimize siniyor, yani Levent de sever maviyi, böyle renk gibi değil de his gibi gelir mavi, ben 'Acaba Mavi mi?' dediğimde eşim de 'Şahane' dedi."

DEMET EVGAR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Demet Evgar 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde "Havar" karakterini canlandırdı.

2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile baş rolleri paylaştı. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynadı.

Demet Evgar 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı. Özgü Namal'ın jüriliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreliğine bulundu.

İlk olarak 1 Kadın 1 Erkek adlı komedi dizisinde rol alan Demet Evgar, Avlu dizisinde gerçekleştirdiği oyunculuk performansıyla hafızalara kazındı.



2012 yılında manken Didem Soydan ile GQ Dergisinin kapak sayfasına birlikte pozlar vermişlerdir. 2015 yılında Türk Sinemasının 100 yıllık geçmişini taçlandırmak ve kutlamak maksadıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı ve TÜRSAK Vakfı işbirliğinde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile düzenlenen "Türk Sinemasının 100. Yılında En İyi İlk On'ları" projesi kapsamında Türk sinema tarihinin en iyi 10 kadın komedi oyuncusundan biri olarak seçilmiştir.

2017 yılında Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 5,3 milyon seyirci tarafından izlenmiş ve Türkiye'de bilet satış kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1989 yılından sonraki dönemde en çok izlenen 10 sinema filmi arasına girmiştir. 2018 yapımı TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Demet Evgar, Ceren Moray, Kenan Ece, Şebnem Dönmez, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerle başrolde oynamıştır.

ÖDÜLLER

Ödüller Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu

2010 1 Kadın 1 Erkek - 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - 2010 1 Kadın 1 Erkek

Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2006 Gece Mevsimi - 2012 Antalya Televizyon Ödülleri

En İyi Kadın Komedi Oyuncusu - 2012 1 Erkek 1 Kadın

Seray Sever kaç yaşında ve nereli?