Seray Sever , 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü isim günün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Seray Sever, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Kısa zaman önce ikiz bebeklerini doğuran Sever, anne olmanın heyecanını anlattı. Peki Seray Sever kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü sunucunun hayatı ve biyografisi...

SERAY SEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Ekran projelerinde aptal sarışısın rollerini canlandıran Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda yer almıştı.

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve Sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

SERAY SEVER'İN EŞİ ERAY SÜNBÜL KİMDİR?

49 yaşında olan Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

Seray Sever'in bu evlilikten Alya ve Sofia adında ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.