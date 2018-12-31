Demet Özdemir kimdir O Ses Türkiye performansı izle Demet Özdemir kaç yaşında nereli

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İŞTE O SES TÜRKİYE'DE YARIŞACAK ÜNLÜLER!



O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.

Dopdolu içeriği ve birbirinden ünlü isimlerin performanslarıyla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bu akşam 20:00'de TV8'de olacak. O Ses Türkiye'nin ardından ise TV8'de 00.30'da Oynat Bakalım, 02.00'de ise Yemekteyiz programının tekrarı ekrana gelecek.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir (d. 26 Şubat 1992, Kocaeli), Türk oyuncu.



26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır.

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli’n de dünyaya gelmiştir. Bir ablası ve bir abisi olmak üzere toplam da üç kardeştirler. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul’a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini Akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand’dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir’in boyu 1.70 cm’dir.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından 2017 yılına kadar Fox Tv de yayınlananan olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise Star TV ekranında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman ile birlikte başrollerini patlaştığı dizide Sanem karakterine hayat veriyor.



İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü’nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede Efes kızlarından biri olmayı başardı. 2009’da şarkıcı Mustafa Sandal’ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.



Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide Aylin karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Alya karakterini canlandırdı. Ünlü şarkıcı son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR



2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim



2014 yılında Kurt Seyit ve Şura



2014 yılında Kaçak Gelinler



2015 yılında Tut Sözünü



2015 yılında Çilek Kokusu



2016 yılında No: 309



2018 yılında Erkenci Kuş