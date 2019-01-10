Didem Soydan kimdir son dakika darp açıklaması Didem Soydan kaç yaşında nereli sağlık durumu nasıl

Didem Soydan kimdir kaç yaşında nereli? Didem Soydan'a kim saldırdı? Didem Soydan darp davası nasıl sonuçlandı? Didem Soydan sağlık durumu nasıl? soruların yanıtları google üzerinden araştırılıyor. Alınan son bilgilere göre ünlü model Didem Soydan ve yakın dostu Umut Eker, pazartesi günü saldırıya uğradı. Bakırköy'de bulunan bir benzincide kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğrayan ikili gündemde bomba etkisi yaşattı. Didem Soydan başından geçen bu olaylar birlikte hayatı hiyakesi merak konusu oldu. Bizlerde Didem Soydan ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Bakırköy sahilde bulunan bir benzincide saldırıya uğrayan ikili, VIP minibüsten inen kalabalık bir grup ile kavga etti. Görgü tanılarından edinilen bilgilere göre iki grup arasında hakaretler ve yumruklar havada uçuştu. Araya birilerinin girmesi ile arbedeye bir son verildi. Didem Soydan, olay sonrası açıklamada bulunarak 'O insanlardan şikayetçi oldum. Mahkemeye intikal eden bir olay. Bütün delilleri, kamera kayıtlarını mahkemeye sunduk. Büyük tazminat alacağım, onu bekliyorum' dedi. İşte Didem Soydan hayat hikayesi ve son dakika haberleri..

Ünlü model Didem Soydan ve yakın dostu Umut Eker, geçtiğimiz gün Bakırköy sahilde bulunan benzincide saldırıya uğradı. Kalabalık grup ve ikili arasında arbede yaşandığı iddia edildi. Didem Soydan, Umut Eker'le benzinlikte darp edildikleri iddialarını yalanladı.



Sosyal medyadaki paylaşımları ile gündeme gelen ünlü model Didem Soydan ve arkadaşı Umut Eker, pazartesi günü saldırıya uğradı.



Bakırköy sahilde bulunan bir benzincide saldırıya uğrayan ikili, VIP minibüsten inen kalabalık bir grup ile kavga etti.



Görgü tanılarından edinilen bilgilere göre iki grup arasında hakaretler ve yumruklar havada uçuştu. Araya birilerinin girmesi ile arbedeye bir son verildi.



Didem Soydan, olay sonrası açıklamada bulunarak 'O insanlardan şikayetçi oldum. Mahkemeye intikal eden bir olay. Bütün delilleri, kamera kayıtlarını mahkemeye sunduk. Büyük tazminat alacağım, onu bekliyorum' dedi.



TEKME TOKAT ARBEDE YAŞANDI



İddialara göre VIP minibüsten inen kalabalık grup ile ünlü ikili arasında tekme tokat arbede yaşanmıştı. Bugün gündeme düşen bu habere Didem Soydan çok sinirlendi. Soydan kavga iddialarına Instagram'da bir fotoğrafın altında yaptığı yorumla sert çıktı.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?



Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü manken Didem Soydan 1.76 cm. boyundadır. Didem Soydan annesi tarafından Yunan, Babası tarafından Arnavut'tur.



Üniversite yıllarında ailesine katkı sağlamak için çalıştığı mağazada ünlü modacı Ümit Ünal tarafından keşfedilmiştir. Ümit Ünal ile tanışmasının ardından ortalama 1 ay sonra 'La Russie' defilesinde boy gösterir.Yer aldığı defilede birçok fotoğrafçının dikkatini çeker ve hayatında bir dönüm noktası gerçekleşir.



2004 yılında çıktığı 'La Russie' defilesi Didem Soydan'ın ilk podyum deneyimi olur. 'La Russie' defilesi sayesinde bir çok modacının ilgisini çeker ve hayatı kökten değişir. Didem Soydan, İstanbul'da düzenlenen moda haftalarında defilelerde boy göstermiş.



Didem Soydan tasarımcılar açısından en beğenilen modeller arasına adını yazdırmayı başarmıştır. Didem Soydan defilelerin çoğunda baş manken olarak yer almıştır.Didem Soydan birçok dizi ve filmde yer almıştır.



İşte Didem Soydan'ın rol aldığı dizi ve filmler:



2015 Aşk Yeniden (İrem), 2014 Mutlak Adalet (Memur), 2013 Güzel Çirkin (Lena), 2012 Uçurum, 2012 Bir Hikayem Var