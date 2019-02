Dilay Kemer kimdir, kan kanseri teşhisi nasıl kondu? (Dilay Kemer kaç yaşında, nereli?)

Dilay Kemer kimdir, hastalığı nedir sorusu Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından merakla araştırılmakta. Biz de FB TV spikerlerinden biri olan Dilay Kemer'in yakalanmış olduğu kan kanserine ilişkin merak edilenleri bu haberimizde derledik. Daha önce de Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un mazbata töreninde zor anlar yaşayan Dilay Kemer en çok merak edilen kişilerin başında geliyor. Güzel sunucunun her cümlesinde tezahürat ve alkışlarla araya giyen taraftarlar başarılı spikerin zor anlar magazin gündemine bomba gibi düştü.



DİLAY KAMER KAN KANSERİNE YAKALANDI!



FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer, kan kanserine yakalandı. Fenerbahçe, ilik nakli olan sunucu için sosyal medyadan acil kan bağışı çağrısı yaptı.



Fenerbahçe TV'nin genç ve güzel sunucusu Dilay Kemer, zor günler geçiriyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan güzel sunucunun kan kanserine yakalandığı ortaya çıktı. Kemer'in iyileşmesi ise ilik nakline bağlıydı. Uzun süredir tedavisi süren Dilay Kemer için iliğin bulunduğu açıklandı.





KAN BAĞIŞI ÇAĞRISINA DESTEK YAĞDI



Yaşanan bu gelişmenin ardından Dilay Kemer için kan arayışı başladı. Fenerbahçe, kanserle savaşan sunucu için seferberlik başlattı. Fenerbahçe TV, 31 yaşındaki spiker için acil B RH (-) kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bağış çağrısı yaptı. Sunucu için yapılan kan bağışı çağrısına destek yağdı.



"İLİK NAKLİ OLUYORUM"



Güzel sonucu Instagram'dan kan arayışına gelen yoğun ilgiye teşekkür ederek, "İlik nakli oluyorum. Bu yüzden bir süre kan ihtiyacım olacak. Bugünlük karşıladık" diye yazdı.

DİLAY KAMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



1988 Antalya doğumlu olan Dilay Kemer Fenerbahçe TV’de spikerlik yapmaktadır. Başarılı spiker, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunudur.



2014 yılının Ekim ayından beri sarı lacivertli kulüpte görev yapan Kemer, haber bülteni ve program sunmaktadır.







Zor anlar yaşadı



Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un taraftarlara açık olarak gerçekleşen mazbata töreni sırasında FB TV spikeri Dilay Kemer’in zor anları gündeme damga vurdu.



Güzel sunucunun her cümlesinde tezahürat ve alkışlarla araya giyen taraftarlar başarılı spikerin zor anlar yaşamasına sebep oldu.





İşte o röportajdan öne çıkanlar:







- Dilay Kemer kimdir?



1988 Antalya doğumluyum. Üniversite için İstanbul’a geldim, 11 senedir burada yaşıyorum. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Hayallerle ve hedeflerle yaşayan, başarıyla beslenen, hafif melankolik, tipik bir oğlak kadınıyım.



- Sunucu olma fikri nasıl ortaya çıktı?



2009 yılında kendime bir moda blogu açmıştım, o zamanlar bu kadar popüler değildi. İki yıl blogu hobi olarak yürüttükten sonra, bir reklam ajansında staja başladım. Her ne kadar çalıştığım ekibi ve şartlarımı sevsem de daha fazlasını yapmak istiyordum. Spikerlik-sunuculuk eğitimine başladım. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda İhsan Topaloğlu ve Yasir Kaya’nın şans vermesiyle, hayal ettiğim sektörde yer bulmayı başardım. İki yılı aşkın süredir de Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programları sunuyorum.



- Kadınların spor servislerinde sunucu olması dikkat çeker. Siz bu fikir için ne düşünüyorsunuz?



Tüm spor kanallarında kadın spikerler tercih ediliyor ama kadınların futbol veya basketbol programlarında moderatörlük ve hatta yorumculuk yapması hâlâ yadırganıyor. Bu ön yargıyı kıracak isimlerden olmak için de kendimi geliştirmeye devam ediyorum.



- Futbolla aranız nasıl?



Açıkçası bu mesleği kafaya koymadan önceki halimle şimdiki arasında epey fark olduğunu söyleyebilirim. Sporu, özellikle futbolu ve basketbolu anladıkça, izledikçe o kadar keyif aldım ki bu kadar geç kaldığım için kendime kızıyorum. Kadın değil ama erkek arkadaşlarımla spor temalı sohbetler son zamanlarda çok daha keyifli hale geldi.



- Sunuculukla ilgili ne gibi tepkiler alıyorsunuz?



En başından beri yakın çevremden hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok destekleyici tepkiler alıyorum. İşi bilenler ise ilk başlarda heyecan ve tecrübe eksikliğimin anlaşıldığını söylüyorlardı ancak zaman geçtikçe, “Ekrana çok yakışıyorsun” gibi yapıcı yorumlar almaya başladım. Seyircilerimiz de sağ olsunlar yayınlar sırasında ve sonrasında güzel mesajlarıyla destek oluyor.





- Programlara nasıl hazırlanıyorsunuz?



Mükemmeliyetçiliğim yüzünden hazırlıklarım biraz uzun sürüyor. Haber bültenlerinin yanı sıra her salı ‘Avrupa’dan Futbol’ ve her hafta erkek basketbol takımının Euroleague maçlarının öncesinde ve sonrasında program sunuyorum. Mesaim elverdiğince hafta sonu Avrupa liglerindeki maçları takip etmeye çalışıyorum. Sporcuların, teknik direktörlerin, takımların sosyal medya hesaplarını ve haberlerini takip edip, ekranda yer aldığım her dakikanın hakkını vermeye çalışıyorum.



- Formunuzu nasıl koruyorsunuz?



Erken uyumayı ve erken uyanmayı kısacası düzeni çok seviyorum ancak bu mesleğe ilk başladığımda gece çalıştığım dönemler çoğunluktaydı. Beslenmemi düzene oturtamamış ve biraz sıkıntı yaşamıştım ancak artık yediklerime çok özen gösteriyorum. Fırsat buldukça sahilde yürüyüş yapıyorum ve özel pilates dersi alıyorum.



- Tuttuğunuz takımın kanalında çalışmak nasıl bir duygu?



Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hem taraftarı hem de çalışanı olduğum için kendimi çok şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorum.Ne kadar büyük bir camia olduğunu içerdeyken daha iyi anladım. Mesleğim sorulduğunda gururla cevap veriyorum.



- Oyuncu olmak gibi düşünceniz var mı?



Ekranda olmayı seviyorum, mutluyum. İyi yapabileceğime inandığım bir proje olursa neden olmasın?